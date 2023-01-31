Fix Price в 2022 г. усилил меры по защите своей системы данных

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, в 2022 г. приняла дополнительные меры по усилению кибербезопасности.

В частности, для защиты веб-приложений в 2022 г. были внедрены два новых решения: сервис для защиты от DDoS-атак и сервис WAF для защиты от умных кибератак. Кроме того, был интегрирован новый продвинутый антивирусный антиспам-модуль для почтового сервиса компании. Были усилены требования к парольной защите, разработаны и актуализированы стандарты и регламенты по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Уже несколько лет в компании используется DLP-система, нацеленная на обнаружение и противодействие несанкционированному распространению конфиденциальной информации, нецелевому и противозаконному использованию информационных ресурсов. В 2022 г. было проведено обучение работников компании по направлению защиты информации.

«Кибератаки на информационные системы продолжают быть актуальными для индустрии ритейла. В прошлом году мы заметили увеличение активности DDOS-атак на веб-ресурсы, а также рост количества вредоносных спам-рассылок. Чтобы не допустить утечек информации, а также сбоев в работе наших веб-ресурсов, нами были внедрены новые решения – как собственные ИТ-разработки, так и продукты от внешних подрядчиков. Мы стараемся защитить интересы всех наших клиентов и инвесторов, тщательно следим за защитой своего бренда – отслеживаем фишинговые и мошеннические сайты, происходящие утечки информации, отзывы о деятельности компании», – сказал Олег Лексин, начальник службы ИТ Fix Price.

В Fix Price регулярно проводятся как внутренние, так и внешние аудиты защищенности корпоративных ресурсов, устранения обнаруженных уязвимостей, внедрения новых ИТ-решений, а также мероприятия по приведению деятельности компании в соответствие требованиям законодательства и регуляторов в области защиты данных в странах присутствия. Работа по повышению защищенности систем от кибератак будет продолжена и в 2023 г.

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 г. На 31 декабря 2022 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 5663 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2022 г. компания управляла 10 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в шести зарубежных странах. В 2021 г. выручка компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).