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«Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии

Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых структур, телекоммуникационных компаний, производственных предприятий и организаций других отраслей экономики, а также предоставить им дополнительные сервисы с использованием экосистем решений компании «Гарда Технологии» для сетевой безопасности и защиты данных.

С января 2023 г. компания «Бевалекс» предоставит заказчикам сервисы интеграции, проектирования, внедрения, технической поддержки и сопровождения решений компании «Гарда Технологии». Ассортимент решений интегратора пополнится за счет средств обеспечения безопасности баз данных, контроля оборота конфиденциальной информации, средств сетевой безопасности и систем защиты от DDoS-атак.

«Сотрудничество с «Гарда Технологии» позволит нам расширить продуктовый портфель системами российской разработки в части ИБ, – сказала Татьяна Лукинова, генеральный директор «Бевалекс». – Партнерство даст возможность обеспечить комплексный подход к решению задач заказчиков и учитывать вопросы безопасности уже на этапе архитектуры».

«Мы рады сотрудничеству с такими сильными представителями рынка системной интеграции, которые уделяют внимание вопросам информационной безопасности, – сказал директор по развитию бизнеса компании «Гарда Технологии» Михаил Савельев. – Благодаря коллаборации с «Бевалекс» мы сможем решать задачи обеспечения киберустойчивости бизнеса большему числу заказчиков Беларуси».

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