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Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии

«Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY). Выданный сертификат соответствия позволяет использовать программный комплекс на территории Республики Беларусь в информационных системах любого класса, за исключением класса 1 согласно СТБ 34.101.30-2017. Наличие сертификата подтверждает соответствие СКДПУ НТ стандартам информационной безопасности Республики Беларусь.

В 2022 г. компания «Айти бастион» начала работу в Белоруссии. Уже реализовано несколько проектов, в том числе и в государственных структурах.

«За короткий срок присутствия в Беларуси мы уже видим здесь высокий интерес к нашему продукту. Широкая функциональность «СКДПУ НТ» и возможность предоставления аналитики могут быть востребованы как в госсекторе, так и в сетях АСУ ТП, и в корпоративных сетях. Кроме того, наше решение работает на российской операционной системе, что позволяет не переживать о возможных санкционных ограничениях. Получение сертификата на соответствие требованиям техрегламента Республики Беларусь упрощает и ускоряет наше взаимодействие с белорусскими партнерами и заказчиками», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Сергей Бочкарев.

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