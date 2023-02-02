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Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock

«Ред софт» и ЦЗИ «Конфидент» подтвердили полную совместимость продуктов СЗИ ВИ Dallas Lock и программного продукта «Ред виртуализация».

Центр защиты информации «Конфидент» и «Ред софт» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы программного обеспечения «Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock» (СЗИ ВИ Dallas Lock) версии 4.67 и выше с программным продуктом «Ред виртуализация».

Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock предназначена для комплексной и многофункциональной защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в виртуальных средах на базе oVirt, zVirt, «Ред виртуализация», HOSTVM, KVM, VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.

«Ред виртуализация» – система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой.

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