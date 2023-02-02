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Серверы серии Rikor и СДЗ Dallas Lock прошли испытания и получили сертификат совместимости

Центр защиты информации «Конфидент» и «Рикор электроникс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы средства доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock (изделие КТ-500, прошивка v348.1) разработки и производства «Конфидент» с серверами серии Rikor модели R-S-H-CPU-D-M-PSU-C разработки и производства «Рикор электроникс».

СДЗ Dallas Lock – решение уровня платы расширения, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

«Рикор» – российский разработчик и производитель современной вычислительной техники, который производит: серверы стандартной архитектуры x86; серверы на базе открытой архитектуры ARM; системы хранения данных; промышленные компьютеры; оборудование для создания инженерной инфраструктуры ЦОДов.

Серверы Rikor подходят для поддержки таких задач как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.

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