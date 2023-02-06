«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве

«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безопасности. «АРМО-системы» будет поставлять IP-камеры, тепловизоры, охранные радиолокационные станции, ПО и комплексные системы «ЭЛВИС-Неотек» для физической и технологической безопасности. Отличительными особенностями продуктов и решений «ЭЛВИС-Неотек» являются применение компьютерного зрения и интеллектуальных технологий распознавания объектов и событий, а также гибкие возможности их кастомизации под различные вертикали рынка с учетом специфики. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы».

Компания «ЭЛВИС-Неотек» создана в 2011 г. при содействии АО «Роснано». За годы работы специалистами «ЭЛВИС-Неотек» выполнено более 500 внедрений технологий в России и за рубежом на 500+ объектах крупных заказчиков и получено множество патентов в областях компьютерного зрения, распознавания лиц, использования нейросетей и т.д.

В области физической безопасности «ЭЛВИС-Неотек» предлагает продукты и комплексные решения для реализации проектов любого уровня сложности. В линейку «ЭЛВИС-Неотек» входят камеры видеонаблюдения серии VisorJet различных форм-факторов с разрешением от 2 до 24 МП, тепловизионные локаторы кругового обзора «Филин» с дальностью обнаружения объектов от сотни метров до 6 километров и комплекс «Рубеж-Т» для контроля температуры и перемещений лиц с потенциально опасными симптомами. Кроме того, «ЭЛВИС-Неотек» предлагает радиолокационные станции серий Orwell-R и ЕНОТ для непрерывной охраны периметра и систему мониторинга «АПК СЕТ», включающую беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для контроля протяженных и/или труднодоступных территорий.

Решения «ЭЛВИС-Неотек» по автоматизации технологических процессов базируются на отечественных одноплатных компьютерах ОКТА. Они собирают данные от внешних устройств и позволяют управлять исполнительным оборудованием, оценивать состояние технологических объектов, диагностировать работоспособность оборудования, формировать отчеты и информировать о нештатных ситуациях. Решения «ЭЛВИС-Неотек» на базе ОКТА востребованы в системах обеспечения технологической безопасности промышленных объектов, жилых и общественных помещений, биометрического мониторинга, контроля состояния водителей транспорта и операторов спецтехники, а также для развертывания мобильных комплексов видеонаблюдения в полевых условиях.

В сфере информационной безопасности «ЭЛВИС-Неотек» разработано решение «АПК КОТ» на основе нейросетевых аналитических фильтров Orwell 2k, предназначенное для обнаружения фактов несанкционированной съемки на смартфон информации с монитора. Аппаратная часть решения представляет собой компактное устройство, которое устанавливается непосредственно на монитор компьютера и позволяет своевременно выявлять случаи использования мобильных телефонов рядом с рабочими местами, а также получать материалы, доказывающие факт использования сотрудником смартфона в запрещенном месте.

Продукты «ЭЛВИС-Неотек» для систем безопасности используют оригинальную программную платформу Orwell 2k, которая базируется на алгоритмах компьютерного зрения и обеспечивает высокоточную работу видеоаналитики в реальных условиях с минимальным числом ложных срабатываний. Функционал Orwell 2k включает обнаружение, классификацию и слежение за объектами и событиями (скопление людей, возгорание, перебрасывание предметов и др.) по данным от камер, тепловизоров и радаров, автоматическое сопровождение целей PTZ-камерами, построение многоуровневых интерактивных карт, интеллектуальный поиск в архиве и т.д. Кроме того, Orwell 2k от «ЭЛВИС-Неотек» поддерживает самодиагностику работоспособности и контроль действий операторов.

Оборудование и ПО «ЭЛВИС-Неотек» уже доступны для заказа в компании «АРМО-системы».