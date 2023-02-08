Водители получили страховку жизни и здоровья на ИТ-платформе “Магистрали”

Логистическая платформа «Магистрали» запустила страхование жизни и здоровья водителей на рейсе. При наступлении страхового случая компенсация выплачивается напрямую водителю. Новый сервис позволит транспортным компаниям сэкономить на страховке и защитить водителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс доставка» представила сервис страхования жизни и здоровья водителей на ИТ-платформе «Магистрали». Водители, которые выполняют заказы на перевозку грузов через платформу, получают страховую защиту на каждый рейс. Страховка входит в стандартную стоимость сервиса и дополнительной оплаты не требует. Страховой партнер услуги – компания «Ингосстрах».

По данным опроса «Яндекс доставки», сейчас страховку имеет только треть дальнобойщиков, причем 10% из них вынуждены тратить на нее собственные средства. Еще 37% задумываются о покупке полиса или хотели бы получать страховку от работодателя. Страхование здоровья и жизни водителей на «Магистралях» позволит владельцам транспортных компаний сократить расходы, обеспечить социальную поддержку водителей и, соответственно, привлечь больше исполнителей на перевозки.

Страхование покрывает случаи ущерба жизни и здоровью водителей в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и компенсирует непредвиденные расходы в связи со страховым случаем. Для предоставления страховой защиты необходимо, чтобы компания-грузоперевозчик была зарегистрирована на платформе, а водитель выполнял заказ, используя приложение сервиса. Страховка начинает действовать с момента завершения погрузки и до начала выгрузки грузов. Для получения компенсации водителю необходимо сообщить о страховом случае в службу поддержки «Магистралей». Компания «Ингосстрах» будет выплачивать компенсации по страховым случаям напрямую водителям, минуя работодателей. Максимальный размер компенсации может составить 2 млн руб.

В августе 2022 г. ИТ-платформа «Магистрали» запустила сервис страхования ответственности за перевозку грузов. Страхование жизни и здоровья водителей – еще один шаг по обеспечению предсказуемой, прозрачной и надежной схемы взаимодействия всех участников логистической цепочки: грузоотправителей, транспортных компаний, грузополучателей и водителей, которые на практике являются самыми незащищенными участниками этого процесса.

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Магистрали — это ИТ-платформа для всех, кто возит и отправляет грузы. На платформе можно управлять всем логистическим процессом — от поиска исполнителя и страхования ответственности перевозчика до получения документов и оплаты. Компании могут интегрировать свою ERP-систему (например, «1С») с платформой и полностью автоматизировать весь процесс перевозки грузов.