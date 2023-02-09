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Последний день подачи списков от ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы

9 февраля 2023 г. – последний день подачи списков от ИТ-компаний на отсрочку от срочной службы. Форма закроется в 23:59 по Москве. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сегодня — последний день, когда аккредитованные ИТ-компании могут включить сотрудников в списки на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва 2023 г. Это можно сделать через специальный сервис «Госуслуг».

Если компания не успеет отправить списки, сотрудники не смогут получить отсрочку.

Организации нужно:

внести в списки сотрудников, которые не успели отправить свои данные в срок, но подходят по критериям (айтишники могли заполнить информацию на отсрочку о себе самостоятельно до 6 февраля 2023 г.); проверить все данные сотрудников, подтвердить их; отправить списки в Минцифры.

От одной организации может быть несколько списков. Обратите внимание, что по всем сотрудникам статус в личном кабинете компании на «Госуслугах» должен быть «Отправлено».

Минобороны получит списки до 1 марта 2023 г. С 1 апреля по 15 июля 2023 г. призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Важно! Ранее поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в 2023 г. Его нужно подать заново.

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