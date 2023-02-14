Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Security Vision

ГК «Астра» и компания «Интеллектуальная безопасность», разработчик программных продуктов для сегмента ИБ, объявили о завершении комплексного тестирования совместимости операционной системы Astra Linux и платформы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности Security Vision. По итогам проведенных работ эксперты подтвердили, что в связке с российской ОС, в том числе с актуальным обновлением 1.7, ПО «Security Vision: Центр интеллектуального мониторинга и управления информационной безопасностью» версии 5 работает корректно, и пользователям полностью доступен его функционал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Совместное решение можно применять на значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в автоматизированных ГИС и системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в ИСПДн первого уровня защищенности и в информационных системах общего пользования второго класса.

Security Vision позволяет наладить и автоматизировать процессы управления информационной безопасностью. В едином web-интерфейсе продукта объединены 16 функциональных модулей, при помощи которых роботизируется выполнение задач, связанных и с техническим выстраиванием защиты ИТ-инфраструктуры, и с обеспечением ее соответствия требованиям регуляторов, а также национальным и международным стандартам. Платформа позволяет автоматизировать до 95% программно-технических функций ИБ-оператора, создать единый ситуационный центр кибербезопасности, на ранних стадиях выявлять атаки и инциденты, консолидировать и в режиме реального времени анализировать оперативные данные, чтобы проводить расследования и принимать управленческие решения. Автоматизация ключевых процессов, рутинных и повторяющихся действий дает возможность быстрее реагировать на инциденты и вместе с тем уменьшить нагрузку на профильный персонал.

Security Vision входит в реестр Минцифры России, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, имеет сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Р ИСО/МЭК 27001.

«Сертификация Security Vision в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux подтверждает, что российские и белорусские организации, стремящиеся обеспечить максимальный уровень защиты своих ИТ-инфраструктур, могут без ограничений использовать данное ПО в среде ОС Astra Linux. Применение Security Vision в совокупности с уникальными СЗИ, входящими в состав операционной системы, дает возможность не просто оперативно решать задачи, связанные с инцидентами ИБ, но и предотвращать их, заблаговременно нейтрализуя возникающие угрозы», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра»

«Мы ведем активную работу по обеспечению технологической совместимости платформы Security Vision c продуктами ведущих российских вендоров. Совместимость с ОС Astra Linux — еще один важный шаг в этом направлении. Она позволит заказчикам решать широкий спектр задач по защите своих информационных активов, а также станет нашим вкладом в глобальный процесс создания отечественной импортонезависимой ИТ- и ИБ-экосистемы и обеспечения технологического суверенитета. Особенно стоит отметить совместимость Security Vision c операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition с подписанными сертификатами, что гарантирует непрерывную работу, защищенность и управляемость вне зависимости от ситуации в мире. Благодаря этой интеграции заказчики получают возможность выстраивать защищенные контуры специального назначения для реализации мер безопасности особо важных сетевых сегментов и данных», — отметила директор по продуктам Security Vision Анна Олейникова.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) — российский разработчик программных продуктов класса Security Operation Center (SOC), Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC), Cyber Risk System (CRS), Incident Response System (IRP), Security Orchestration and Automated Response (SOAR) и Security Intelligence. Компания имеет необходимый набор разрешительных лицензий ФСБ и ФСТЭК России, позволяющий удовлетворять требованиям в части защиты информации. Security Vision периодически проходит сертификационные испытания, результаты которых подтверждают соответствие решения требованиям по уровню доверия к СЗИ. Компания «Интеллектуальная безопасность» — резидент ИТ-кластера Сколково по направлению «Кибербезопасность». Вендор сотрудничает с ведущими вузами страны в сфере научно-технической и инновационной деятельности, в рамках совместных проектов на базе научного центра и лабораторий ведется научно-исследовательская и прикладная работа.