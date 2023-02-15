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«ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве

«ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве. Разработчики объединяют усилия по развитию совместного решения, позволяющего импортозаместить решение Cisco AnyConnect, обеспечив защищенный удалённый доступ с проверкой политики безопасности пользовательских рабочих станций за счет совместного применения и интеграции VPN-шлюза «Криптопро NGate» и комплекса информационной безопасности «Сакура».

Совместное решение позволяет: предоставлять удаленный доступ пользователям к корпоративным ресурсам только с проверенных рабочих мест после проведения проверки их состояния защищенности и соответствия установленным требованиям по информационной безопасности; обеспечить защиту каналов связи при удаленном доступе пользователей и исключить несанкционированный доступ к корпоративным ресурсам и удаленным АРМ; импортозаместить аналогичные решения зарубежных производителей, в том числе ушедших из России.

Универсальный шлюз удаленного доступа и VPN «Криптопро NGate» предназначен для защиты каналов связи с возможностью предоставления гранулированного доступа конкретным пользователям или группам пользователей к необходимым корпоративным ресурсам с учетом гибкой политики безопасности, в том числе с применением двухфакторной аутентификации. NGate сертифицирован ФСБ России по классам КС1, КС2 и КС3, и обеспечивает поддержку протоколов TLS и IPSec в соответствии с российскими криптографическими алгоритмами ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94/ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.10-2012.

Комплекс информационной безопасности «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. Сакура позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности, мгновенно реагируя на несоответствия эталонам ИБ.

«Сотрудничество с компанией «Криптопро» позволит нам укрепить направление импортозамещения, на которое мы ориентируемся в нашей разработке, обеспечить соответствие разрабатываемого ПО, прежде всего, комплекса информационной безопасности Сакура, требованиям по созданию государственных информационных систем (ГИС) и работы критических информационных инфраструктур (КИИ)», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-экспертиза».

«Партнерство поможет расширить предложение продуктов и услуг по направлению импортозамещения и создаст условия для ускорения проектов миграции. Это сотрудничество является частью совместной системной работы, направленной на быстрый и безопасный переход с западного ПО на отечественное», – отметил Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и работе с партнерами компании «Криптопро».

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