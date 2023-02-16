Axoft объявила о сотрудничестве с компанией «Айти бастион»

Axoft объявила о сотрудничестве с российским вендором в области информационной безопасности «Айти бастион». Компании сосредоточатся на продвижении решений класса PAM для малого и среднего бизнеса в России и странах СНГ.

Решение «СКДПУ НТ Компакт» позволяет осуществлять контроль действий внешних и внутренних администраторов, аутсорсеров, поставщиков ИТ-услуг и других привилегированных пользователей. Система создана на базе СКДПУ НТ и компактной малошумной платформы с низким энергопотреблением. Мобильный программно-аппаратный комплекс можно использовать в условиях отсутствия специально оборудованных ЦОДов. Кроме того, он устанавливается не в разрыв сетевого трафика и не требует агентов на целевых системах. Также «СКДПУ НТ Компакт» особенно актуален для объектов МСП, которые входят в цепочки поставок или работают на инфраструктуре крупных компаний как подрядчики. Для небольших бизнесов, работающих с критическими данными, продукт станет универсальным контролером внутренних и внешних администраторов.

Решение отслеживает все сеансы работы по протоколам администрирования RDP, SSH, VNC и другим. Благодаря этому происходит моментальное реагирование на инциденты и их всестороннее расследование. Так как функция оптического распознавания символов, клавиатурного ввода, буфера обмена, запуска процессов, передачи файлов позволяет анализировать все действия пользователей в реальном времени. ПО соответствует требованиям регуляторов и имеет сертификаты ФСТЭК России УД-4 и МО РФ НДВ-2.

«СКДПУ НТ Компакт» – продукт для «Айти бастиона» не новый и уже доказал свою эффективность на инфраструктуре крупных предприятий. Но сегодня мы видим, что о своей безопасности начинают задумываться и компании более скромных размеров. «СКДПУ НТ Компакт» – это продукт как раз для инфраструктур небольшого бизнеса, который, тем не менее, работает с чувствительными данными. Мы доверяем опыту компании Axoft и её умению выводить на рынок востребованные ИБ-продукты. Уверен, что партнерство с Axoft позволит огромному числу компаний усилить свою безопасность, сделает "компактный PAM" неотъемлемой частью ИТ-инфраструктур российского бизнеса», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Сергей Бочкарёв.

«Компания «Айти бастион» входит в пул наших ключевых вендоров по решениям в сфере информационной безопасности. Как ИТ-дистрибутор, Axoft много лет назад сделал основную ставку на развитие, поддержку и продвижение решений российских вендоров, и теперь мы видим, что этот выбор был правильным. Комплекс «СКДПУ НТ», поставляемый «Айти бастионом», пользуется заслуженным спросом. Это надёжная система для контроля доступа внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг, различных пользователей, в том числе владельцев учетных записей с расширенными привилегиями. Также есть инструмент для защиты среднего бизнеса – «СКДПУ Компакт» на базе тонкого клиента TONK, который реализует функционал большого решения, но за более привлекательную стоимость. Решения вендора применимы для различных отраслей промышленности, в банковском секторе, государственных структурах, что делает их привлекательными для широкого круга потенциальных заказчиков и партнеров», – отметил Сергей Табулин, директор по продуктам и технологиям Axoft.

Сотрудничество с «Айти бастионом» позволит партнерам Axoft предлагать заказчикам решение как для компаний с небольшой ИТ-инфраструктурой и ограниченными ресурсами, так и для территориально распределенных организаций с удаленными от корпоративного центра точками, например, банков, сетей АЗС, ритейла, энергетики. В свою очередь отечественный разработчик получит доступ к широкой региональной инфраструктуре, а также сервисам Axoft, которые включают, в том числе техническую, маркетинговую и sales-экспертизу.