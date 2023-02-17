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Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR

Облачное решение для бизнеса профессиональных услуг Timetta выпустило поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR, теперь пользователи Timetta могут входить в систему с поддержкой технологии единого входа (SSO) и мультифакторной защиты.

«Timetta корпоративное решение, которое используют абоненты с тысячами сотрудников в штате. Вопросы информационной безопасности для таких компаний выходят на передний план. Если раньше централизованная аутентификация полагалась на Azure AD, то после 2022 года потребовались новые решения. Прежде всего для централизации учетных записей, SSO (единый вход) и мультифакторной защиты. В феврале 2023 года завершилась интеграция Timetta и MULTIFACTOR. Мы рады подключить нового провайдера аутентификации пользователей и уверены, что решение усилит безопасность Timetta», — прокомментировала обновление команда разработки Timetta.

Также в новой версии Timetta переработана логика аутентификации. Теперь при входе в систему, после ввода электронной почты пользователя, Timetta определяет, каким образом произвести аутентификацию — с помощью встроенного или стороннего провайдера. В основе аутентификации Timetta, в том числе взаимодействия с Мультифактором, лежат протоколы Radius, LDAP, SAML, API, OAuth, OpenID connect. Подключение к системе выполняется по HTTPS протоколу, шифрование обеспечивается TLS-сертификатом, что исключает перехват данных злоумышленниками.

MULTIFACTOR — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр российского ПО.

Timetta — облачное решение для бизнеса профессиональных услуг. Систему используют для учета рабочего времени, ресурсного планирования и контроля экономики проектов в средних, и крупных компаниях. Облачная версия Timetta поставляется как сервис из инфраструктуры Yandex.Cloud.

Попробовать все возможности Timetta можно пройдя по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzt8MdMgm5B8w9qh8jVDX5QMQonV7Z3EEРекламодатель: ООО «РЕД Лаб»ИНН/ОГРН: 7751022850/1167746555393Сайт: https://timetta.com/ru

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