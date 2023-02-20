Innostage начала обучать школьников основам кибербезопасности

Компания Innostage запускает в России программу по обучению детей кибербезопасности, пилотный старт дан в Республике Татарстан. В рамках проекта в школах будут проходить занятия, в ходе которых дети смогут расширить теоретические и практические знания о том, как защитить себя в сети. Таким образом, они получат возможность разобраться, как устроен мир информационных технологий, и найти свое место в нем. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В школах Республики Татарстан стартовал пилотный проект «Инфоурок: войти в айти и что такое кибербезопасность». Первое занятие специалисты Академии кибербезопасности Innostage провели в средней общеобразовательной школе поселка Богатые Сабы. Проект организован Академией кибербезопасности Innostage совместно с Университетом талантов при поддержке правительства Республики Татарстан, администрации Сабинского района, федерального партийного проекта «Цифровая Россия», партии «Единая Россия», ИТ-дистрибьютора RRC.

Принять участие в занятиях смогли ученики 7-10 классов, их родители и педагоги. На инфоуроках они смогли познакомиться со сферой кибербезопасности и разобраться в правилах безопасной работы в интернете. Специалисты Innostage обсудили с учителями и родителями школьников вопросы профориентации детей, чтобы помочь выбрать для них профессию в сфере с кибербезопасности.

«Россия может гордиться достижениями в сфере информационных услуг, — отметил глава Сабинского муниципального района Республики Татарстан Раис Минниханов. — Наши граждане могут пользоваться многочисленными и современными онлайн-сервисами. Эти сервисы удовлетворяют потребности общества и давно стали частью нашей экономики. Работать с информационными технологиями стало престижно и выгодно. При этом использование онлайн-сервисов иногда приводит к утечке данных в преступных целях. Важно обезопасить наше население от кибермошенничества, защитить кошельки, персональные данные и конституционное право на частную переписку. Мы рады, что компания Innostage, при поддержке Единой России и правительства Республики Татарстан, озабочены просвещением молодёжи в сфере кибер-безопасности. Мы готовы поддержать компанию в реализации этой благородной цели и гордимся, что пилотное занятие пройдёт именно в Сабинском районе».

Обратная связь от учеников, педагогов и родителей, собранная в рамках пилотного проекта «Инфоурок: войти в айти и что такое кибербезопасность» будет использована Академией кибербезопасности Innostage для формирования программы факультативов, которые могут проходить как в Республике Татарстан, так и в других регионах России. Это поможет устранить дефицит кадров, образовавшийся в российской отрасли информационной безопасности.

«Для нашей компании обучение школьников — часть культуры информационной безопасности в России. Это вопрос и защиты детей, и подготовки сильного кадрового потенциала России. Ученики не только научатся безопасно пользоваться интернет-сервисами в повседневной жизни, но и смогут лучше понять, насколько им подходит работа в сфере информационной безопасности. В Академии кибербезопасности Innostage мы помогаем готовить профильных специалистов на всех уровнях образования: разрабатываем собственные курсы, создали образовательный киберполигон, развиваем в Татарстане межвузовский Центр управления безопасностью», — отметил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.