«Лаборатория Касперского» выходит на рынок защиты контейнерной ИТ-инфраструктуры

«Лаборатория Касперского» приобрела долю в 49% в Ximi Pro, дочернем предприятии Ximi Lab. Эта компания разрабатывает решение Tron для обеспечения всесторонней безопасности контейнерных приложений. Сделка позволит «Лаборатории Касперского» предложить рынку продукт для защиты контейнерных инфраструктур и расширить свое XDR-решение возможностью детектировать угрозы и реагировать на них в таких средах. Пилотирование нового продукта начнется со II квартала 2023 г., а старт коммерческих продаж запланирован на III квартал 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Глобальный рынок контейнерного ПО быстро растет. Согласно прогнозам Gartner, к 2024 г. он вырастет до $944 млн. Это связано с тем, что такая форма виртуализации помогает оптимизировать корпоративные IT-инфраструктуры и процессы разработки. Однако при проведении целевых атак контейнерная инфраструктура часто выступает начальным вектором из-за ошибок в конфигурации и наличия уязвимостей в ключевых компонентах. Чтобы снизить такие риски, «Лаборатория Касперского» расширяет свой портфель корпоративных продуктов решением для защиты контейнеров.

Сделка позволит «Лаборатории Касперского» обеспечивать безопасность контейнерной инфраструктуры, приложений и сервисов, а также, в рамках XDR-сценариев, получать дополнительную телеметрию из контейнеров и контейнерных сред и предлагать компаниям необходимые меры по реагированию. Новый продукт позволит следить за тем, что происходит в контейнерной инфраструктуре, обнаруживать подозрительное поведение и защищать ее от злоумышленников, которые используют ошибки в конфигурации, уязвимые или содержащие вредоносный код компоненты для проведения атак.

Директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов рассказал о месте контейнерной безопасности в продуктовом портфеле компании: «Одна из ключевых целей нашей стратегии — построить экосистему, которая будет закрывать все сценарии безопасности для всех цифровых активов наших корпоративных заказчиков. Мы видим растущий спрос на контейнерную безопасность, поскольку все больше компаний используют такую инфраструктуру. Продукт, который мы выведем на рынок, будет востребован в самых разных отраслях, не только в ИТ и разработке ПО, но и в банках, в ритейле, в промышленности, в общем, везде, где есть современная разработка. Я очень рад, что этот продукт станет частью нашего продуктового портфеля».

«Мы стремимся улучшать мир и расширять компетенции в области информационной безопасности, культуры разработки и управления. Для нас сотрудничество с “Лабораторией Касперского” — это возможность работать с одним из лучших международных вендоров в области информационной безопасности и создать продукт мирового уровня. Благодаря этому партнерству наше решение станет частью экосистемы кибербезопасности, мы сможем начать корпоративные продажи с опорой на сильный бренд. Уверен, что наше сотрудничество даст рынку надежные защитные инструменты и поможет компаниям сконцентрироваться на своих основных услугах и продуктах», — отметил Михаил Тайнов, генеральный директор Ximi Pro.

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«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

Ximi Lab — это лаборатория цифровых решений. Компания основана в 2016 г. Компания предоставляет всесторонние решения на основе контейнеров, микросервисных архитектур и ПО для оркестрации контейнеров Kubernetes, чтобы помочь небольшим компаниям и крупному бизнесу ускорить разработку и развертывание приложений.