Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Импортонезависимость
|

Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах

Обновленная платформа для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана Xello Deception версии 5.1 поддерживает установку сервера-управления на операционных системах семейства Linux. Также в новой версии реализованы механика управления неактивными хостами, поддержка OpenLDAP и новых протоколов для ловушек (WinRM и RPC). Об этом CNews сообщили представители Xello.

Реализация установки сервера-управления на отечественные системы Linux позволит выполнить требования импортозамещения. Кроме того, более ранние версии платформы уже поддерживают распространение приманок на конечные устройства под управлением OC Linux с помощью механизмов удаленного взаимодействия (SSH, Ansible, Puppet и другие). Это дает бизнесу возможность обеспечить защиту Linux-инфраструктуры даже на ранних версиях продукта.

В Xello Deception реализовано гибкое управление ложным слоем данных и их мониторинг на конечных устройствах. Платформа позволяет централизованно распространять приманки в определенное время, выбирать группы хостов по различным параметрам и поисковым запросам. Для автоматизации этого процесса в новой версии реализована возможность запуска периодических задач распространения через Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Также в рамках мониторинга платформа теперь автоматически учитывает выведенные из эксплуатации хосты, на которые ранее были распространены приманки.

«Поддержка отечественных операционных систем — это логичный шаг развития любого российского продукта, — сказал технический директор Xello Алексей Макаров. — Мы ведем работу по адаптации нашей платформы под другие отечественные дистрибутивы Linux, упрощая выполнение требований по импортозамещению. Продолжаем реализовывать новые типы приманок под все операционные системы и работать над удобством платформы для пользователей».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доставка и магазины - самые опасные сервисы. Это лидеры по объему утечек

WhatsApp позволяет всем и каждому читать чужую переписку и валит вину на операторов связи

Почтовая переписка сотрудников Пентагона две недели пролежала в открытом доступе

Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco

Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно

Apple проворонила брешь в iOS, iPadOS и macOS. В нее успели ринуться хакеры

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще