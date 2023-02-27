Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах

Обновленная платформа для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана Xello Deception версии 5.1 поддерживает установку сервера-управления на операционных системах семейства Linux. Также в новой версии реализованы механика управления неактивными хостами, поддержка OpenLDAP и новых протоколов для ловушек (WinRM и RPC). Об этом CNews сообщили представители Xello.

Реализация установки сервера-управления на отечественные системы Linux позволит выполнить требования импортозамещения. Кроме того, более ранние версии платформы уже поддерживают распространение приманок на конечные устройства под управлением OC Linux с помощью механизмов удаленного взаимодействия (SSH, Ansible, Puppet и другие). Это дает бизнесу возможность обеспечить защиту Linux-инфраструктуры даже на ранних версиях продукта.

В Xello Deception реализовано гибкое управление ложным слоем данных и их мониторинг на конечных устройствах. Платформа позволяет централизованно распространять приманки в определенное время, выбирать группы хостов по различным параметрам и поисковым запросам. Для автоматизации этого процесса в новой версии реализована возможность запуска периодических задач распространения через Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Также в рамках мониторинга платформа теперь автоматически учитывает выведенные из эксплуатации хосты, на которые ранее были распространены приманки.

«Поддержка отечественных операционных систем — это логичный шаг развития любого российского продукта, — сказал технический директор Xello Алексей Макаров. — Мы ведем работу по адаптации нашей платформы под другие отечественные дистрибутивы Linux, упрощая выполнение требований по импортозамещению. Продолжаем реализовывать новые типы приманок под все операционные системы и работать над удобством платформы для пользователей».