Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году

«МТС кибербезопасность» представила исследование DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в 2022 г. Волгоград стал самым часто атакуемым городом Южного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгограде в 2022 г. кибер-атакам подверглись в том числе сайты крупных СМИ, правительственных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась более суток – 25 часов. В среднем в 2022 г. DDoS-атаки против организаций региона длились по восемь часов. Около трети атак происходили в III и IV кварталах 2022 г.

«DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов злоумышленников, в том числе низкоквалифицированных. Ресурсы для проведения таких атак активно сдаются в аренду на специализированных площадках и форумах и стоят достаточно недорого. Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS – это базовая мера кибербезопасности. Отразив DDoS-атаки на наших заказчиков, мы защитили их от простоя, который мог обернуться финансовыми потерями и оттоком клиентов». – сказал Андрей Дугин, руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC компании «МТС кибербезопасность».

Кибератаки часто направлены на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса, финансовым потерям от простоя и долгосрочному оттоку клиентов. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или инструмента недобросовестной конкурентной борьбы. В последний год кибер-атаки также часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.