Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» защищает от нежелательного Интернет-контента

Компании «СкайДНС» и «Базальт СПО» обеспечили устойчивую и корректную работу SkyDNS Agent, интернет-фильтра для сетей любого масштаба, в среде операционной системы «Альт рабочая станция» 10. На компьютерах, оснащенных этими программными продуктами, можно настроить блокировку доступа к вредоносным и запрещенным сайтам, не допустить перехвата и перенаправления запросов веб-браузеров на фишинговые сайты, а также ограничить доступ сотрудников к интернет-ресурсам, не относящимся к рабочим процессам. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Оба программных продукта внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: SkyDNS Agent — № 1084, «Альт рабочая станция» 10 — № 1292.

Гибкое управление фильтрацией интернет-контента помогает госструктурам и бизнесу защитить корпоративную сеть от внешних угроз. Благодаря инструментам групповых политик, встроенным в ОС «Альт рабочая станция» 10, можно настроить единые правила фильтрации контента для компьютеров с ОС «Альт» и ОС Windows.

Совместное решение «СкайДНС» и «Базальт СПО» помогает школам, колледжам и другим образовательным организациям выполнить требования Федерального закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Учебные заведения могут надежно защитить детей от нежелательной информации, заблокировав доступ к сайтам, не имеющим отношения к образовательному процессу.

В домашнем использовании SkyDNS Agent на компьютере с ОС «Альт рабочая станция» 10 позволяет защитить детей от доступа к опасным и вредоносным сайтам: каждому пользователю можно присвоить персональный профиль настроек фильтрации.

Корректная работа SkyDNS Agent и «Альт рабочая станция» 10 подтверждена двусторонним сертификатом «СкайДНС» и «Базальт СПО».