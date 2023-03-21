Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Ритейл Дистрибуция
|

Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT

Xello, разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана, подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT. Компания будет оказывать активную поддержку в продвижении платформы Xello Deception на территории Республики Беларусь.

«Задача TenIT — предоставить белорусскому рынку инновационные технологические решения, которые способствуют безопасному развитию бизнеса наших заказчиков и партнёров. Профессиональная команда Xello при разработке платформы Xello Deception ориентируется как на требования законодательства в области информационной безопасности, так и на реальные потребности клиентов и текущие задачи бизнеса. Для нашего IT-рынка компания Xello предоставляет зрелый продукт и совершенно новый подход выявления сложных киберугроз в сети», – сказал Алексей Новик, директор компании TenIT.

«Мы рады сотрудничеству с коллегами из TenIT. Высокие компетенции их инженеров и специалистов позволили погрузиться в специфику нашего продукта в короткие сроки. И уже сейчас компания готова предложить клиентам и партнёрам зрелое решение для выявления целевых кибератак, оказывая поддержку на всех этапах его внедрения», — отметил Александр Щетинин, генеральный директор Xello.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб

Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии»

Зафиксирована активность шпионского ПО, созданного при участии ЦРУ

Cloudflare предлагает всем своим клиентам «постквантовое шифрование» бесплатно

Троян, шифрующий файлы в ОС Windows, переключился на Linux-серверы

ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще