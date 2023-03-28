Участники SPO Positive Technologies в рамках оферты дополнительно приобрели 88 тысяч акций компании на сумму 93,5 млн рублей

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), подвела итоги реализации второго окна акцепта оферты о возможности дополнительного приобретения участниками SPO, проходившего в сентябре 2022 г., акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. Общая сумма удовлетворенных заявок составила 93,5 млн рублей. Расчеты по сделке завершены 27 марта 2023 года. Доля миноритарных акционеров в уставном капитале Positive Technologies увеличилась до 13,1%.

С 20 по 24 марта 2023 года Positive Technologies уже во второй раз принимала заявки от инвесторов, принимавших участие в SPO компании в сентябре 2022 г., на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене 1061 руб. 80 коп. Воспользоваться условиями ранее опубликованной оферты и приобрести одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленных в ходе SPO, имели возможность все участники вторичного размещения за исключением тех инвесторов, кто полностью реализовал такое право в декабре 2022 г. При частичной реализации оферты в предыдущее окно предложение было доступно в пределах оставшегося лимита для каждого конкретного инвестора.

По результатам обработки заявок 27 марта 2023 г. расчеты по сделке полностью завершены, акции зачислены на счета приобретателей. В рамках второго окна оферты инвесторы дополнительно приобрели 88 тыс. акций Positive Technologies на общую сумму 93,5 млн руб.

«С момента завершения SPO Positive Technologies, единственного вторичного размещения на Московской бирже в 2022 г., прошло всего шесть месяцев. За это время капитализация компании выросла на 60%, и мы вошли в топ-3 ИТ-компаний на Московской бирже по этому показателю. Запуская в рамках SPO инновационный механизм оферты на приобретение дополнительного количества акций по фиксированной цене в течение года, мы были уверены, что такой инструмент сможет стать привлекательным для долгосрочных инвесторов, уверенных в перспективах роста компании, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — По результатам первых двух окон реализации оферты участники SPO реализовали свое право приобретения акций по фиксированной цене, не зависящей от текущих рыночных котировок, уже на 77%. Это говорит о том, что инвесторы внимательно следят за нашей деятельностью и последовательно увеличивают количество акций Positive Technologies в своих инвестиционных портфелях. В результате сделки доля миноритариев выросла до 13,1%, и мы уверены, что она будет и дальше увеличиваться одновременно с ростом количества наших акционеров».

В рамках реализации оферты не производится выпуск дополнительных акций и не происходит размытие долей действующих миноритарных акционеров. Фактическими конечными продавцами по оферте выступают акционеры эмитента, продававшие акции в ходе SPO. Следующая возможность воспользоваться офертой будет предоставлена участникам SPO в заранее определенные периоды длительностью в пять рабочих дней, которые начнутся 20 июня и 20 сентября 2023 г. В случае изменения паспортных данных Positive Technologies рекомендует инвесторам своевременно информировать об этом отдел по связям с инвесторами: shareholder@ptsecurity.com. При возникновении иных вопросов о сроках и порядке участия в оферте инвесторы могут обращаться к своему брокеру по каналам клиентской поддержи.