Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Импортонезависимость
|

Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM

Компания «Айдеко» выпустила релиз ФСТЭК-версии межсетевого экрана Ideco UTM. Об этом CNews сообщили представители «Айдеко».

Новые возможности Ideco UTM 14 ФСТЭК

Новая платформа и компоненты на базе ядра Linux 5.18. Авторизация устройств по MAC-адресам (включая возможность IP+MAC-авторизации). Динамическая маршрутизация OSPF, BGP.

Новая отчетность по веб-трафику, трафику приложений и событиям безопасности (включая конструктор отчетов). Реализована возможность логирования срабатываний правил файрвола, событий прокси-сервера и срабатываний контент-фильтра.

Отправка логов системы предотвращения вторжений по syslog. LACP (агрегирование каналов). улучшенные возможности DHCP-сервера.

Просмотр журналов системы в веб-интерфейсе с возможностью фильтрации данных (Мониторинг — Журналы). DDNS (интеграция с сервисом nic.ru). Новая версия модуля контроля приложений (улучшено определение протоколов, новые протоколы сервисов VK и «Яндекс»).

В доверенные добавлен сертификат Минцифры. Улучшена производительность программной платформы. Многочисленные улучшения веб-интерфейса (включая темную тему и центральный дашборд).

«В условиях ухода из России западных enterprise-вендоров NGFW-решений и усиления регулирования КИИ и защиты персональных данных, сертифицированные версии наших решений пользуются все большим спросом. Для крупных проектов по импортозамещению предъявляют очень высокие требования к функциональности продукта. В прошлом году наши разработчики максимально сконцентрировались на внедрении новых возможностей, необходимых enterprise-заказчикам. Сегодня мы рады представить сертифицированную версию, в которой сконцентрирован результат годовой работы наших специалистов и множество интересной большим клиентам функциональности - централизованное управление, расширенное логирование и отчетность, динамическая маршрутизация», – отметил директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России к критической инфраструктуре допустят ИБ-специалистов без высшего образования

Опасный троян внедряется в ПК под видом бланков налоговой отчетности

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

ФСБ против легализации в России «белых хакеров»

Власти потратят 400 млн руб. на безопасность промышленного интернета вещей

Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще