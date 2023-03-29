Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс»

«Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment Gateway для обработки транзакций в области электронной коммерции. Информация о совместимости актуальных версий криптографического модуля и программных продуктов внесена в документацию, доступную клиентам «Компас плюс».

ViPNet HSM – это универсальный криптографический модуль, предоставляющий интерфейс PKCS#11 для встраивания. В модуле реализованы повышенные меры безопасности, обеспечивающие соответствие требованиям к СКЗИ и средствам электронной подписи класса безопасности КВ и КВ2. ViPNet HSM также может использоваться в качестве платформы для разработки криптографических сервисов, на его базе разработан сервер электронной подписи ViPNet PKI Service.

Решения ACS и Payment Gateway компании «Компас плюс» предназначены для авторизации, обработки и аутентификации онлайн-платежей, совершаемых с любых цифровых устройств. Продукты компании «Компас плюс» разработаны в соответствии с современными стандартами безопасности платежной отрасли, что позволяет держателям карт безопасно совершать онлайн-покупки в любое время, а финансовым институтам – улучшить качество обслуживания клиентов, снизив риск ложных отказов и повысив уровень защищенности транзакций. За счет широкого набора полнофункциональных, хорошо структурированных и задокументированных API, ACS и Payment Gateway могут быстро и легко интегрироваться со многими эквайринговыми системами и системами управления картами.

«Тестирование совместимости модуля ViPNet HSM с ACS и Payment Gateway в очередной раз продемонстрировало надежность, гибкость и адаптивность программных продуктов «Компас плюс». Поддержав обновленный HSM от «Инфотекс», мы теперь можем рекомендовать российским клиентам проверенный и надежный криптографический модуль от отечественного производителя, нисколько не уступающий иностранным аналогам. Реализация данного проекта важна для нас как для компании, заинтересованной не только в развитии бизнеса своих клиентов, но и в безопасности платежей в России», – сказала Ольга Богданова, директор департамента (поддержки) бизнеса компании «Компас плюс».

«Инфотекс» поддерживает в ViPNet HSM актуальную для заказчиков функциональность. Результаты проведенных тестов показали, что отечественные криптографические модули HSM могут использоваться в качестве модулей безопасности в тех сценариях использования, где традиционно применялись HSM иностранного производства. «Инфотекс» и Компас плюс уже несколько лет являются технологическими партнерами, наша совместная работа приближает перспективу импортозамещения HSM и будет востребована клиентами «Компас плюс», – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».