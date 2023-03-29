В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства

МТС, цифровая экосистема, сообщает о росте спроса на умные устройства среди клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам 2022 г. количество SIM-карт М2М (machine-to-machine, т. е. взаимодействие двух устройств между собой по кабелю или беспроводной связи) увеличилось по сравнению с 2021 г. на 10%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшим спросом у петербуржцев в 2022 г. пользовались умные розетки, датчики по контролю микроклимата в доме и камеры видеонаблюдения. По итогам 2022 г. спрос на них среди потребителей Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос почти на треть. Аналитики компании «Гольфстрим» (входит в экосистему МТС) также отмечают, что в 2022 г. петербуржцы стали проявлять повышенный интерес к безопасному дому. Так, спрос на датчики защиты от бытовых аварий вырос на 85%. Наиболее высокий рост спроса показали датчики дыма – в 2022 г. по сравнению с 2021 г. их стали устанавливать в два раза чаще.

В корпоративном сегменте отмечается повышенный интерес на умные системы для удаленного мониторинга и управления транспортом, учета энергоресурсов, а также системы безопасности и охраны автомобилей, либо помещений. На них пришлось больше половины в общем портфеле новых подключений. По итогам 2022 г. в топ отраслей региона, где M2M-соединения были наиболее востребованы, вошли энергетика и ЖКХ – их доля достигла 32%, промышленность (15%), транспорт (12%), недвижимость (10%), ритейл (8%).

«Последние несколько лет мы наблюдаем повышенный интерес петербургских потребителей к умным устройствам. Особенно востребованы решения для создания умного дома. Мы ожидаем быстрого роста этого рынка в ближайшие годы. Поэтому уже начали развивать комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды и многого другого на базе компании «Гольфстрим». В планах – работать с девелоперами, помогая еще на этапе строительства наполнить дома цифровыми решениями, чтобы сделать их современными и безопасными для будущих жильцов», – отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

По данным ONSIDE, объем подключений к M2M-платформам операторов мобильной связи в России за 2022 г. вырос с 11,1 до 14,3 млн подключений, рост составил 29%. По итогам 2022 г. МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке M2M, за год прирост абонентской базы составил 23%.