Приобщают и защищают: названы самые популярные первые гаджеты у детей и инструменты обеспечения их онлайн-безопасности

Результаты опроса «Лаборатории Касперского»* показали, что многие современные дети не представляют свою жизнь без гаджетов. Так, 79% юных пользователей отмечают, что не могут обойтись без смартфона: от 60% среди дошкольников и до 85% среди подростков 15-18 лет.

Заметная часть детей переживает, когда телефон неожиданно отключается: 29% отметили, что испытывают грусть, а 17% — сильную злость. Это не удивительно, ведь для детей мобильное устройство — это источник развлечений, познания мира, социализации, общения с друзьями и родными. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В компании «М.Видео-Эльдорадо» также поясняют, что гаджеты обычно появляются в жизни детей уже начиная с 5-6 лет. Одними из первых устройств нередко становятся специальные смарт-часы — с кнопкой SOS и функциями родительского контроля.

«Детям младшего школьного возраста, как правило, приобретают уже первый мобильный девайс. Для общения с родителями или сверстниками актуальными остаются автономные и практичные кнопочные телефоны с функцией звонка и оповещения в случае опасности. В сегменте смартфонов родители чаще всего выбирают недорогие девайсы стоимостью до 15 тыс. руб., где специальный софт и настройки позволяют ограничивать время использования и установку приложений с высоким возрастным рейтингом, анализировать потребляемый контент и ограждать от нежелательного или подозрительного», ― отметил Сергей Уваров, руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо».

Приобщая детей к гаджетам, родители также стараются обеспечить их безопасность в интернете. Больше половины (54%) разговаривают с юными пользователями об онлайн-угрозах, 38% ограничивают им количество времени в интернете. Четверть опрошенных отметили, что используют программы родительского контроля, еще примерно столько же (23%) проверяют историю браузера ребенка. Примерно каждый пятый (22%) отметил, что добавился к своему ребенку в друзья в социальной сети. Интересно, что 6% просили своего интернет-провайдера заблокировать доступ к неподходящим сайтам.

В «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают, что вопрос защиты детей от потенциальных угроз цифрового мира становится все более актуальным. Это подтверждает в том числе интерес к решению Kaspersky Safe Kids в магазинах и на онлайн-площадках группы.

«Многие родители задумываются о том, как обеспечить цифровую безопасность детей. Помочь в освоении виртуального пространства могут программы родительского контроля. К сожалению, некоторые взрослые воспринимают их не как защиту, а исключительно как способ контролировать детей онлайн. Однако современные приложения родительского контроля ― это гибкий инструмент защиты и бережного приобщения к цифровой среде. С их помощью можно постепенно расширять для детей онлайн-пространство, помогать формировать хорошие привычки с точки зрения времени, проводимого с девайсами. Но прежде чем установить приложение, важно рассказать о нем ребенку и объяснить, для чего нужна такая программа», ― отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

* Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в 2022 г. в России. В нем приняло участие 2008 респондентов ― родители и их дети.