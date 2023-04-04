«Почта Mail.ru» защитила пользователей от 20 млрд нежелательных писем в 2022 году

«Почта Mail.ru» защитила пользователей от 20 млрд нежелательных писем в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Безопасность пользователей и их данных — ключевой приоритет для сервисов VK, отмечают в компании. «Почта Mail.ru» постоянно развивает антифишинг- и антиспам-системы для защиты пользователей. Благодаря их адаптации к новым схемам мошенников удалось сократить количество жалоб пользователей на спам на 6,5% год к году.

«Спамеры постоянно стараются найти новые способы обойти системы защиты пользователей от нежелательного контента, но текущие решения машинного обучения, применяемые в «Почте Mail.ru» позволяют превентивно и эффективно бороться с нежелательными рассылками. Антиспам система «Почты» 24/7 обучается сценариям и гибко адаптируется под любые изменения, эффективно защищая наших пользователей», — сказал технический директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин.

Антиспам система «Почты Mail.ru» использует современные технологии искусственного интеллекта. За распознавание нежелательного контента в «Почте» отвечают «трансформеры» — глубокие модели машинного обучения, которые содержат более 60 млн параметров, по которым анализируется на подлинность отправитель рассылки. Антиспам «Почты» ежедневно автоматически обучается и актуализируется по принципу «одна модель обучает другую», подстраивается под новые паттерны злоумышленников и оперативно блокирует их.

В 2022 г. «Почта» ежедневно блокировала 54,5 млн нежелательных рассылок из более чем 404,5 млн входящих писем и обезопасила пользователей от 20 млрд спам-писем.

В сервисах Mail.ru используются технологии «Лаборатории Касперского», которые защищают пользователей от вредоносных вложений в письмах. По итогам 2022 г. порядка 500 тыс. писем с вложениями были идентифицированы «Почтой» как вредоносные и моментально заблокированы.

Пользователи всегда уделяют особое внимание письмам от банков, государственных регуляторов, крупных ритейлеров и образовательных проектов. Поэтому для дополнительной защиты «Почта» отмечает письма, которые прошли специальную проверку на подлинность отправителя и не были модифицированы в процессе доставки, значком в виде зеленого щита, чтобы пользователь был уверен в надежности отправителя.