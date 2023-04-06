«Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами

«Лаборатория Касперского» выпускает новое решение — Kaspersky Secure Mobility Management — для удаленного управления жизненным циклом и безопасностью мобильного парка предприятий. Продукт позволит компаниям контролировать мобильные устройства, задействованные в рабочем процессе, и надежно защищать их от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Secure Mobility Management предназначено для крупных компаний, активно использующих в бизнесе более ста мобильных устройств одновременно. Оно актуально в самых разных отраслях, где востребована мобильность сотрудников либо возможны удаленные форматы работы. В их числе отрасли, где существенная часть рабочего процесса происходит «на ногах»: ритейл, транспорт, финансовый сектор, логистика, складской бизнес, строительство, фармацевтика, медицина, лизинг.

По данным J’son & Partners Consulting*, в 2019 г. в России корпоративные системы управления мобильными устройствами (MDM, EMM, UEM) применяли лишь 5% компаний, к 2025 г., по прогнозам, их будут использовать 90% компаний.

Решение включает набор технологий для безопасной работы с корпоративными данными на мобильных устройствах, а также доступ к внутренним информационным ресурсам организации. Оно поддерживает различные сценарии использования устройств (в том числе BYOD). В числе предлагаемых возможностей — удаленная поддержка, аудит потерянных или украденных устройств. Поддержка режимов Device Owner и Supervised предлагает либо полный контроль над использованием корпоративного устройства, либо безопасное сочетание работы с личным использованием; при необходимости доступ к корпоративным ресурсам может быть отозван, а устройство полностью очищено. Также с его помощью можно определить местонахождение мобильных устройств и при необходимости дистанционно блокировать их работу. Это может быть полезно в случаях кражи, утери или нарушения сотрудником корпоративных политик.

С точки зрения киберзащиты решение обладает широкой функциональностью. Оно обеспечивает многоуровневую защиту, включающую обнаружение вредоносных программ, антифишинг, антиспам, веб-контроль, контроль программ и устройств. Среди возможностей — отслеживание событий безопасности, реагирование на инциденты, включающее вмешательство администратора, отслеживание и реагирование на события регуляторных политик (compliance), загрузка сертификатов безопасности, email-профилей, VPN, Wi-Fi, установка агентской части решения, обеспечивающей защиту устройств и функции мониторинга и контроля.

С помощью решения Kaspersky Secure Mobility Management компания может также создать внутренний каталог приложений, откуда устанавливаются только нужные для бизнеса программы. «Белый список» допустимых для посещения ресурсов и их категорий значительно снижает риски заражения, фишинга и утечки данных.

Решение является частью экосистемы продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты бизнеса. Оно позволяет повысить эффективность всей инфраструктуры за счет управления безопасностью из единой точки. Также его можно интегрировать в инфраструктуру, защищенную сторонними продуктами.

«Мобильность — новая норма рабочего процесса. Одно из ключевых отличий мобильных устройств от стационарных компьютеров — более динамичный жизненный цикл. Использование таких устройств связано с дополнительными рисками безопасности: они чаще переходят из рук в руки, выводятся из употребления, заменяются на новые. Мобильные устройства из тех, что раньше рассматривались только как помощники, начинают быть полноценными рабочими станциями, а не «приложениями» к «большим компьютерам». Кроме того, все чаще для работы используются не корпоративные, а личные устройства. Вот почему компаниям нужно внедрять специализированные средства контроля, чтобы помочь сотрудникам выполнять свои рабочие задачи на смартфонах и планшетах в любой точке мира, не подвергая риску важные данные или критические бизнес-процессы», — сказал Иван Салихов, старший менеджер продукта Kaspersky Secure Mobility Management.

«Актуальность решения для управления корпоративными мобильными устройствами обострилась с уходом ряда игроков с российского рынка. Компаниям нужен эффективный продукт, который позволит минимизировать риски, связанные с использованием таких устройств в ИТ-инфраструктуре предприятия. Основные риски — это возможная потеря ценных данных, недостаточно строгое соблюдение сотрудниками правил информационной безопасности, трудности учета и контроля, балансирование между безопасностью и удобством. Как технологический лидер мы объединяем в новом решении глобальную экспертизу по кибербезопасности и передовые возможности администрирования. Kaspersky Secure Mobility Management содержит в себе инструменты для управления корпоративными мобильными устройствами и их защиты на всех этапах», — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

*Аналитический отчет «Перспективы применения систем управления мобильными устройствами / конечными точками (MDM, EMM, UEM) в России и в мире», октябрь 2022 г.