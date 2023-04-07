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Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2022 год

Внеочередное общее собрание акционеров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), состоявшееся 5 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 2,5 млрд руб., или 37,87 руб. на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 16 апреля 2023 г. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля.

Также 5 апреля совет директоров Positive Technologies сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2022 г. в сумме 1,25 млрд руб., или 18,94 руб. на одну акцию. Вопрос об утверждении второй части выплат внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое пройдет 11 мая 2023 г. в форме заочного голосования.

Таким образом, после утверждения рекомендаций по второй части выплат на годовом общем собрании акционеров Positive Technologies по итогам 2022 г. суммарно планирует направить на дивиденды 3,75 млрд руб., что почти в три раза превышает общую сумму дивидендных выплат прошлого года – 1,3 млрд руб.

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