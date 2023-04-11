Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необходимы, чтобы загружать приложения в магазин) доходят до $20 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Несмотря на активную модерацию загружаемых в Google Play приложений, в него иногда проникают вредоносные и нежелательные версии и обновления программ. Их часто обнаруживают уже после того, как устройства пользователей окажутся заражены.

В даркнете злоумышленники покупают и продают вредоносные приложения для Google Play, а также обновления для них, и рекламируют свои разработки. Чтобы загрузить зловред в стор, они покупают аккаунт разработчика в Google Play и загрузчик вредоносного кода. Аккаунты предлагают по цене от $60 до $200. Стоимость вредоносных загрузчиков варьируется от $2000 до $20 тыс. в зависимости от сложности, новизны и уникальности кода, а также от дополнительной функциональности.

В даркнете чаще всего предлагают встроить вредоносный код в криптовалютные трекеры, различные финансовые приложения, сканеры QR-кодов или приложения для знакомств. Такие программы выкладываются в Google Play, а вредоносный код злоумышленники добавляют позднее. Авторы объявлений также отмечают, сколько раз были скачены такие приложения, чтобы показать, сколько потенциальных жертв можно охватить. Чаще всего в сообщениях указывается пять тысяч загрузок или более.

За дополнительную плату злоумышленники могут обфусцировать код (затруднить анализ) приложения, чтобы усложнить обнаружение защитными решениями. Чтобы увеличить число загрузок, злоумышленники также используют рекламные возможности самого Google.

Авторы объявлений предлагают три способа сотрудничества: за долю от конечной прибыли, по подписке и за полное приобретение аккаунта или зловреда. Некоторые продавцы проводят аукционы на покупку своих продуктов, так как количество продаваемых лотов ограничено. Стоимость одного из подобных проанализированных предложений начиналась с $1500 с шагом в $700. При этом, например, блиц-цена покупки (без торга) на одной из площадок составила $7000.

Продавцы в даркнете также могут предложить опубликовать приложение за покупателя, чтобы тому не пришлось напрямую взаимодействовать с Google Play, но он все равно мог получать информацию о пользователях. Чтобы снизить риски при заключении сделки, злоумышленники часто прибегают к услугам незаинтересованных посредников (эскроу).

«Вредоносные программы для мобильных устройств продолжают оставаться одной из самых распространенных киберугроз. В 2022 г. мы обнаружили более 1,6 млн таких приложений. Однако есть и хорошая новость — эффективность защитных решений тоже быстро растет. На теневых форумах злоумышленники жаловались, что загружать вредоносные приложения в официальные магазины стало труднее. Однако не стоит скидывать эту проблему со счетов, не исключаем, что атакующие будут пытаться изобретать все новые способы, чтобы добраться до данных и денег пользователей. Владельцам смартфонов важно сохранять бдительность и проверять, какие приложения они скачивают: обращать внимание на разработчика, его рейтинг и оценки других пользователей. Важно также использовать защитное решение, которое не даст загрузить зловред на устройство», — сказала Алиса Кулишенко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы обезопасить устройство от мобильных угроз, эксперты «Лаборатории Касперского» также рекомендуют пользователям: обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаете установленному приложению, нужны ли они ему для корректной работы; использовать надежное защитное решение; скачивать приложения с легитимных ресурсов: это в любом случае существенно снижает риск столкнуться с киберугрозами по сравнению с неофициальными площадками; регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения — вместе с ними разработчики выпускают патчи с исправлениями уязвимостей и ошибок.