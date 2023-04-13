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DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса

Компания «СайберПик», российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила об успешном прохождении сертификационных испытаний своего флагманского решения – системы класса DCAP/DAG «Спектр» на соответствие требованиям безопасности: документов Т ДОВ по 4 уровню доверия и технических условий. Испытания проводились в соответствии с Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. №55.

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Сертификат ФСТЭК позволяет использовать DCAP/DAG «Спектр» в:

  • в государственных информационных системах до первого класса защищенности;
  • информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности;
  • автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности;
  • на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

Данный уровень является наивысшим уровнем доверия, предъявляемым к СЗИ в организациях, не обрабатывающих государственную тайну. Работа по сертификации продукта проходила в плотном взаимодействии с испытательной лабораторией НТЦ «Фобос-НТ» и заняла 1,5 года.

«Для нас крайне важно быть не только технологическим лидером в данном классе решений, предоставляя рынку функциональные и производительные продукты, но и делать их безопасными, соответствуя необходимым требованиям. Именно поэтому мы ответственно подходим к процессу сертификации и выстраиваем процессы безопасной разработки в компании с учетом полной независимости от стороннего ПО. Сертифицировав свое решение во ФСТЭК по 4-му уровню доверия, мы получили подтверждение надежности и безопасности нашего продукта на государственном уровне, что дает возможность нашим заказчикам уверенно применять систему «Спектр» для защиты и управления доступом к хранилищам неструктурированных данных. «Спектр» стал первым и единственным российским решением класса DCAP/DAG, прошедшим сертификацию ФСТЭК», – отметил Сергей Добрушский, директор по развитию продуктов компании «СайберПик».

Токен: Pb3XmBtztAZ6u7jkrXG7bgAK6N8LDcpLtyzNZWgРекламодатель: ООО «Сайберпик»ИНН/ОГРН: 9725025175/1197746692538Сайт: https://cyberpeak.ru/

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