МТС RED запустил сервис шифрования каналов связи

МТС RED предлагает российским компаниям сервис шифрования каналов связи на базе российских криптоалгоритмов ГОСТ для построения и эксплуатации защищенных сетей. Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами и выполнить требования российского законодательства в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Реализация данных функций защиты информации требуется организациям, деятельность которых связана с обработкой и передачей персональных данных и другой конфиденциальной информации. Такими организациями, к примеру, являются, государственные и муниципальные учреждения, банки и страховые компании и компании-субъекты критической информационной инфраструктуры и др.

При создании защищенных корпоративных каналов связи компании обычно прибегают к реализации комплексного проекта, который включает проектирование, закупку оборудования, пуско-наладочные работы и сопровождение системы в течение ее жизненного цикла. Проекты по внедрению сертифицированных средства криптографической защиты информации (СКЗИ) часто сопряжены с нехваткой квалифицированных кадров, необходимых для круглосуточной поддержки решений, сложностями с их настройкой и эксплуатацией, а также соблюдением всех требований регуляторов. Кроме того, реализация таких проектов является лицензируемой деятельностью, что ограничивает число системных интеграторов, имеющих право на внедрение СКЗИ у заказчиков, и ведет к повышению стоимости услуг в данной сфере.

Сервисная модель поставки технологии защиты каналов связи обеспечивает заказчикам ряд преимуществ по сравнению с самостоятельным внедрением решения. МТС RED помогает выполнить требования регуляторов, снять нагрузку на персонал и уменьшить затраты: закупка, резервирование оборудования, обновление программного обеспечения и техническая поддержка остаются на стороне МТС RED.

«Сервис шифрования каналов полностью снимает с заказчиков затраты на оборудование и лицензии, требуемые для защиты каналов. Организации, которым необходимо защищать передаваемые данные с применением российских сертифицированных средств защиты, получают все это в виде сервиса "под ключ" и могут возложить все сопутствующие расходы на нас», – сказал директор по продуктовому портфелю компании МТС RED Сергей Петренко.

Для оказания сервиса шифрования каналов связи применяются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) до уровня КС-3 включительно, что гарантирует высокий уровень защиты и обеспечивает соответствие требованиям федеральных законов «О персональных данных» (№ 152-ФЗ) и «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (№ 187-ФЗ).

«МТС - один из крупнейших операторов фиксированной связи для корпоративных клиентов, в том числе для государственных заказчиков и корпораций. Мы видим возросший спрос на сервисы кибербезопасности, в том числе, связанные с защитой передачи персональных данных и чувствительной информации. Запуск сервиса криптографической защиты каналов связи в полной мере отвечает тем вызовам, с которыми сталкиваются наши клиенты, и за счет экосистемного подхода дает им возможность максимально быстро и легко защитить конфиденциальные данные и обеспечить соответствие требованиям регуляторов», - сказал Максим Ананченко, директор Центра развития фиксированного бизнеса и инфраструктурных проектов ПАО «МТС».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.