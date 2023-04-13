Security Vision обновила модули направления SGRC
Security Vision сообщает об обновлении модулей направления Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC): модуля управления рисками информационной безопасности, модуля управления аудитами и модуля соответствия стандартам и нормативным актам.
Данные продукты позволяют организовать процессы оценки рисков на основе моделирования угроз, проведения аудитов и проверки на соответствие различным стандартам, список которых основан на внутренних и общепринятых (ГОСТ, ISO/МЭК) методиках. В процессе настройки системы отдельные действия можно автоматизировать, для этого внешние источники данных и системы обработки заявок подключаются к платформе при помощи коннекторов, которые без ограничений можно создавать непосредственно в рамках графического интерфейса, без использования языков программирования и привлечения представителей разработчика.
Значительно усовершенствованы движки всех модулей
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Увеличены количество и глубина интеграций с другими системами. Встроенный конструктор коннекторов позволяет обеспечить интеграцию с любой (даже самописной) системой при помощи универсальных инструментов:
- API (HTTP-запросы);
- БД (SQL взаимодействие с базами Postgres, Oracle, MS SQL и др.);
- скрипты (PowerShell, SSH);
- файлов в режиме чтение/запись (машиночитаемых файлов, в т.ч. XML/JSON любых объ-ёмов за счёт параллельной обработки фрагментов);
- syslog; и проприетарных протоколов, включая:
- MS AD;
- MS Exchange;
- Kafka.
- Улучшены средства представления больших и сложных данных: расширены возможности визуализации (виджет на временной шкале), добавлены новые интерактивные инструменты наблюдения, обновлен встроенный BI-движок для создания виджетов любого количества для анализа и расследования.
- Укреплена целостность системы и всех данных вне зависимости от содержания: единые инсталлятор и платформа обеспечивают любые взаимосвязи объектов (контролей, активов, рисков и мер защиты), позволяют проводить сквозную аналитику и обеспечивать связь с технологическими модулями Security Vision (управление активами, уязвимостями, инцидентами, анализ угроз и киберразведка) и данными в них.
- Кастомизация, включая формирование новых дашбордов и шаблонов выгружаемых отчётов, проводится в уже установленной системе и не требует выпуска отдельных версий продукта, что обеспечивает скорость внедрения, когда заказчику необходимо изменить логику работы под собственные требования и методики.
Логика работы модуля управления рисками кибербезопасности включает:
- Ведение различных справочников и баз объектов. Разрабатываются и наполняются содержимым ИТ-активы, их объединения в информационные системы и объекты воздействия, списки угроз, способов их реализации и применяемых мер защиты, а также потенциал нарушителей.
- Актуализацию модели угроз, например, результатов моделирования угроз согласно методике ФСТЭК и официального сайта БДУ. Моделирование угроз можно провести по любой методике, специфичной для отрасли или конкретного заказчика, для этого при помощи встроенных конструкторов через UI создаются новые шаблоны или модифицируются текущие.
- Инициирование процесса оценки риска. Риск-менеджер, запуская данный процесс, определяет рабочую группу, включает в неё экспертов, инженеров для обработки задач, пользователей для согласования и утверждения. Каждый пользователь получает права согласно ролевой модели.
- Заполнение опросных листов. Для упрощения применяются справочники, сформированные на первом этапе, используются коннекторы к внешним системам, файлам и базам данных, где содержатся полезные сведения.
- Математические преобразования. Методика качественной оценки рисков «из коробки» может быть адаптирована уже в процессе внедрения и эксплуатации. Применение математических формул и построение процессов в виде блок-схем позволяют реализовать процессы любой сложности, они могут быть циклическими и «ветвистыми» (иметь разные варианты и алгоритмы в зависимости от условий).
- Обработку рисков, включающая ведение отдельных задач и их приоритизацию для исполнителей. В зависимости от критичности активов, обнаруженных уязвимостей и других параметров можно определить логику назначения SLA для всех задач.
Цикличность процесса и переопределение контролей по заданному расписанию позволяет поддерживать в актуальном состоянии все метрики и задачи, связанные с оценкой рисков кибербезопасности.
Модули проведения аудитов и соответствия стандартам в зависимости от конкретных методик, требований ГОСТ, ISO/МЭК содержат отдельные преднастроенные справочники, но в общем случае включают в себя:
- Запуск рабочих процессов для отдельных процедур аудита;
- Заполнение опросных листов с вовлечением в процесс необходимых участников;
- Оценка реализации мер;
- Создание задач на устранение замечаний;
- Запуск процессов устранения и формирование отчётности с закрытием аудита.
Описания объектов (аудитов, процедур, характеристик ИС) включают десятки параметров с возможностью без ограничений по количеству создания новых параметров, полей ввода, прикрепления внешних файлов и свидетельств.
Аудит информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) основывается на Постановлении Правительства РФ № 127 и Приказах ФСТЭК России №235, 236 и 239 и включает:
- Инициализация процедуры категорирования для различных ИС, определение параметров значимости объектов КИИ (ОКИИ);
- Определение категории и мер защиты с различными параметрами (описание, технологии, реализации);
- Запуск процесса оценки соответствия согласно требованиям регулятора, указанным выше;
- Выявление несоответствий и формирование плана контрольных мероприятий с указанием сроков, приоритета.
Выполнение мероприятий и переход на повторную оценку позволяют организовать циклический процесс и поддержку данных в актуальном состоянии. Также предусмотрена возможность ведения запросов регулятора и связанных с ними задач.