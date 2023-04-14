«Лаборатория Касперского» разработала два новых национальных стандарта

С апреля 2023 г. введены в действие два знаковых национальных стандарта (ПНСТ) на системы с разделением доменов. Стандарты были разработаны «Лабораторией Касперского» и приняты ТК 194 «Киберфизические системы». Они определяют базовые понятия и основные архитектурные принципы, заложенные в системы с разделением доменов, в том числе в KasperskyOS. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Необходимость в стандартах возникла в связи с тем, что в ходе разработки операционной системы KasperskyOS специалисты компании обнаружили, что в отечественных документах и даже в учебниках по безопасности отсутствовали термины, определения и понятия, на которые можно было бы ссылаться при описании проектных архитектурных решений. Нужно было адаптировать термины и опыт из зарубежных документов. Во избежание расхождений в переводе и интерпретации понятий было принято решение провести работу над национальными стандартами.

Практический подход к созданию систем с разделением доменов активно исследуется и реализуется примерно с начала двухтысячных годов. Он может применяться при создании конструктивно безопасных систем, но эффективен именно в комплексе, а в отрыве от других методов может не дать нужный результат. В его основе лежит стратегия построения систем, требующих функциональной и информационной безопасности с высокой степенью уверенности.

«Сейчас документы носят статус предварительных, но это означает лишь, что необходимо накопить опыт в процессе их применения, поскольку речь идет о новых для отечественной практики понятиях, терминах и определениях. Условия применения точно такие же, как и стандартов ГОСТ. Таким образом работа над KasperskyOS стала двигателем к созданию национального стандартизованного подхода. Мы гордимся этим», ― сказала Екатерина Рудина, руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Kaspersky ICS CERT.

***

Kaspersky Industrial Systems Emergency Response Team — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур. Эксперты Kaspersky ICS CERT предоставляют аналитические данные о киберугрозах и уязвимостях в информационных системах, а также делятся экспертизой в области соответствия законодательным нормам.