«Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky Antidrone Portable — портативное решение для обнаружения беспилотников
Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали Kaspersky Antidrone Portable — мобильный радиочастотный детектор для обнаружения дронов. Устройство предназначено для использования на массовых мероприятиях, защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры. Основная целевая аудитория — государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определенной локации и в заданный промежуток времени. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского» .
«Еще в 2019 г. мы представили рынку программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone. Его основное предназначение — защита критически важной инфраструктуры, промышленных объектов, а также транспортной инфраструктуры и массовых мероприятий от неправомерного использования дронов. Сегодня свет увидел новый аппаратный сенсор Kaspersky Antidrone Portable — и это еще одно подтверждение того, что мы уже давно не только антивирусная компания», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».
Детектор Kaspersky Antidrone Portable — это аппаратное устройство для обнаружения коммерческих беспилотников по радиосигналу. Решение способно определять точное местоположение наиболее распространенных моделей дронов в радиусе до одного километра, а также положение управляющего им оператора. Детектор комплектуется влагозащищенным планшетом на базе программного обеспечения Kaspersky Antidrone, на графический интерфейс которого приходит оповещение об обнаруженных дронах.
Kaspersky Antidrone Portable более компактный и мобильный по сравнению со стандартными радиочастотными детекторами. Он весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Устройство может работать в автономном режиме до двух часов. При этом оператор, свободно перемещаясь по периметру защищаемой территории, может самостоятельно расширять радиус поиска.
Kaspersky Antidrone Portable можно использовать как самостоятельную установку, а также интегрировать в более крупные системы, в том числе стационарные. Например, детектор может работать совместно с обнаружителями других типов в составе Kaspersky Antidrone, включая оптические и радиолокационные системы. Также решение может использоваться в комплекте с мобильным подавителем БПЛА.
«Беспилотные технологии развиваются, и связанные с их использованием риски растут. Обнаружение дронов — одна из самых сложных задач в работе любой автоматизированной системы защиты от БПЛА. Чем меньше дрон, тем сложнее его детектировать. Дрон большого размера (например, 438x451x301 мм) человек может заметить и без специальных устройств. Но если маленький дрон (около 160×290×55 мм) перемещается в толпе людей, плотной городской инфраструктуре или при сложных погодных условиях, без специального устройства его практически невозможно обнаружить даже на расстоянии 10 метров, — сказал Владимир Туров, руководитель Kaspersky Antidrone. — Мы постоянно тестируем существующие аппаратные модули для интеграции в экосистему Kaspersky Antidrone. Основываясь на этом опыте, мы решили создать собственную линейку аппаратных устройств. Первым стало Kaspersky Antidrone Portable для обнаружения дронов».