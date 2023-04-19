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Торговая сеть «Реми» внедрила «Сёрчинформ SIEM» для защиты ИТ-инфраструктуры

«Реми» – дальневосточная торговая сеть – внедрила SIEM-систему «Сёрчинформ» для выявления инцидентов и укрепления информационной безопасности. После успешного завершения пилотного проекта 2022 г. заказчик решил развернуть «Сёрчинформ SIEM» на всей ИТ-инфраструктуре. Решение позволяет торговой сети «Реми» обрабатывать большой поток событий и выявлять угрозы информационной безопасности.

«В нашей организации большой парк из разнообразного оборудования, которое нуждается в постоянном мониторинге. Поэтому появилась необходимость в SIEM-системе. Ключевыми критериями выбора стали – поддержка нужных нам коннекторов, наличие предустановленных правил корреляции, возможность написания своих правил и интеграция с другими решениями. По итогам пилотирования, мы пришли к выводу, что «Сёрчинформ SIEM» полностью соответствует нашим требованиям и подходит под задачи организации. Кроме того, мы отметили возможность кастомизации решения и оценили высокий уровень техподдержки от менеджеров внедрения «Сёрчинформ»», – сказал руководитель отдела ИБ департамента ИТ и АС торговой сети «Реми» Антон Волощук.

Главная задача, которую торговая сеть «Реми» ставит перед SIEM, – управление событиями информационной безопасности в реальном времени. Среди преимуществ «Сёрчинформ SIEM» большое количество предустановленных правил корреляции, поддержка нестандартных коннекторов, возможность отправки уведомлений в Telegram.

«По данным нашего исследования, более 70% заказчиков считают работу с SIEM сложной, опасаются чрезмерных трудозатрат на внедрение, настройку и кастомизацию. Однако «Сёрчинформ SIEM» работает «из коробки», поэтому систему можно эксплуатировать сразу после установки. Наши заказчики получают решение, которое интегрируется с любой ИТ-инфраструктурой и имеет больше 350 преднастроенных правил корреляции. Также «Сёрчинформ SIEM» дает исчерпывающее представление о том, как устроена инфраструктура компании и как она реально используется», – сказал руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.

«Сёрчинформ SIEM» выявляет сбои оборудования, ПО и потенциально опасные действия пользователей в корпоративной ИT-инфраструктуре. Определяет угрозы по корреляции внешне не связанных событий в разных точках инфраструктуры. «Сёрчинформ SIEM» рекомендована для использования в государственных органах и коммерческих организациях, а также входит в Банк цифровых решений и практик для тиражирования в регионах.

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