«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD.

«Актив» продолжает развивать анонсированную летом 2021 г. флагманскую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» и приступает к производству новых форм-факторов востребованной модели линейки «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», расширяющих область применения средств аутентификации и электронной подписи.

Первая новинка — токен «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в миниатюрном форм-факторе с разъемом USB Type-C. Это универсальное устройство, разработанное специалистами компании «Актив» для использования в ноутбуках под управлением операционных систем Windows, macOS и Linux. Модель в таком форм-факторе также подходит для работы с устройствами на ОС Android и совместима с планшетами Apple iPad.

Устройство «Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C» сертифицировано во ФСТЭК и ФСБ, предоставляет полную обратную совместимость с моделями линейки «Рутокен ЭЦП 2.0».

Вторая новинка — модель «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» со встроенным в USB-разъем кардридером microSD. Новое устройство объединяет все достоинства текущих моделей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», дополненные возможностью дистрибуции документов и программного обеспечения прямо на токене.

Данный токен, получивший название «Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD», производится в новом корпусе уменьшенных габаритов. Он подходит для хранения и переноса неконфиденциальной информации, а также распространения дистрибутивов программного обеспечения или их запуска непосредственно с устройства «Рутокен». «Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD» может поставляться как с предустановленной высокоскоростной картой памяти microSD, так и без нее. Устройство сертифицировано ФСТЭК России.

USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах можно будет купить с 3 мая 2023 г.