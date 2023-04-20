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BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству

BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству.

BI.Zone AntiFraud — это адаптивная кросс канальная система противодействия мошенничеству. Она предоставляет транзакционную и сессионную аналитику с данными об угрозах из множества источников. Продукт подходит для банковских систем и онлайн сервисов.

В обновленной версии системы появилась глубокая интеграция сессионного и транзакционного модулей. Это помогает защитить клиентов от атак на основе их поведенческой модели, например, с использованием вредоносного программного обеспечения Buhtrap. Кроме того, нововведения позволят настраивать предикторы из одной системы, ускоряя внедрение правил и детектов для своевременного противодействия мошеннической активности. Также в BI.Zone AntiFraud улучшен собственный SDK, и теперь обнаружение средств удаленного управления устройством клиента работает эффективнее.

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, сказал: «Мы знаем, что нужно рынку, и стараемся как можно быстрее реализовать все необходимые функциональности для борьбы с мошенничеством. Наша задача — предоставлять надежный продукт, который поможет опережать действия мошенников. Платформа BI.Zone AntiFraud — это комплексное решение для борьбы со всеми видами финансового и нефинансового фрода. Уверен, наши будущие обновления принесут еще больше пользы клиентам».

В 2023 г. компания планирует добавить еще несколько обновлений в BI.Zone AntiFraud. Все это поможет оптимизировать финансовые и временные затраты клиентов, а также сделать из BI.Zone AntiFraud систему замкнутого цикла, где все этапы работы с транзакцией можно сделать внутри. Так, пользователь системы сможет принять операцию, обработать ее, провести расследование и при необходимости инициировать исследования на старых данных.

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