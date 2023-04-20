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IVA Technologies усилила направление информационной безопасности

IVA Technologies объявила о создании департамента по информационной безопасности и специальным проектам. Возглавил новое подразделение Евгений Родыгин.

IVA Technologies является разработчиком программных и аппаратных решений в области унифицированных коммуникаций. Флагманский продукт компании – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU для защищенного взаимодействия в едином интерфейсе. Среди других решений экосистемы унифицированный клиент с функциональностью мессенджера IVA Connect, сервер VoIP-телефонии IVA CS, видеотерминал IVA Room, VoIP-шлюз телефонии IVA GW, а также линейка IP-телефонов IVA.

Возглавляемый Евгением Родыгиным департамент сосредоточится на развитии компетенций ИБ, а также интеграции решений в области ИБ в собственные продукты экосистемы унифицированных коммуникаций IVA UC, которые должны отвечать самым современным требованиям защиты от различных видов информационных угроз.

«Обеспечение высокого уровня безопасности при использовании современных ИТ-решений – одна из первоочередных задач, стоящих перед любой организацией. И мы, как разработчик решений в области унифицированных коммуникаций, относимся к данному вопросу очень серьезно, – отметил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. – Мы рады, что к нашей команде присоединился высококлассный специалист в области информационной безопасности и защиты данных. Уверен, что благодаря усилению данного направления, нам удастся сделать наши продукты более качественными и защищенными».

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