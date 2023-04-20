МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил маркетплейсу Ozon свое платформенное решение «Защита номера». Сервис реализован на базе облачной платформы МТС Exolve и дает возможность покупателям сохранить конфиденциальность при заказе товаров, доставляемых силами продавца. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Ежеминутно на Ozon происходит более 100 звонков и сообщений. Функционал МТС Exolve позволяет реализовать переадресацию звонков продавца и службы доставки на виртуальный номер, а система соединяет их с покупателем через «Телеком API», благодаря чему Ozon защищает клиентов от нежелательного общения и обеспечивает безопасную коммуникацию с продавцом и курьерами.

«Мы очень трепетно относимся к безопасности наших пользователей и предлагаем новые способы защиты их от нежелательной коммуникации. Введение режима «Защита номера» помогло нам снизить количество нецелевых звонков на платформе, а система модерации помогает бороться с потенциальным мошенничеством в сообщениях и звонках. Со своей стороны, мы просим клиентов внимательно относиться к своей цифровой безопасности и никому не передавать свои персональные данные, включая номер телефона, даже продавцам на площадке», – сказал Алексей Федулов, руководитель направления контроля качества и противодействия мошенничеству.

«Содействовать улучшению безопасности личных данных пользователей одной из крупнейших интернет-компаний в России – наша важнейшая задача, – отметил директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Решение разрабатывалось нами специально для Ozon, чтобы покупатели на маркетплейсе могли общаться с продавцами и курьерами, не беспокоясь о сохранности своих персональных данных».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 150 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Почти 35,2 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах России. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.