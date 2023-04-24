Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России

Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privileged Access Manager (Indeed РАМ) на соответствие требованиям к защите информации по 4 уровню доверия ФСТЭК России.

Indeed Privileged Access Manager реализует централизованную политику управления привилегированными учетными записями и контроль действий привилегированных пользователей разных категорий (штатных и внештатных сотрудников, подрядчиков).

Сертификат соответствия ФСТЭК России №4667 подтверждает, что Indeed PAM соответствует требованиям, установленным в документах: «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», утвержденному приказом ФСТЭК России №17 от 11 февраля 2013 г.; «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» утвержденному приказом ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г.; «Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» утвержденному приказом ФСТЭК России №31 от 14 марта 2014 г.; «Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» утверждены приказом ФСТЭК России №239 от 25 декабря 2017 г.

Согласно вышеуказанным документам программный комплекс Indeed PAM может применяться: в государственных информационных системах до 1 класса защищенности; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности; информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения до 1 уровня защищенности; значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории значимости включительно.

Сертифицированный ФСТЭК России программный комплекс Indeed PAM поддерживает установку в операционной системе специального назначения Astra Linux Special Edition.