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NGFW «Континент 4» компании «Код безопасности» сертифицирован в РБ

Продукты «Континент 4», vGate и Secret Net Studio российского разработчика средств защиты информации «Код безопасности» прошли сертификацию Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь и теперь могут продаваться на территории республики.

Сертификаты за номерами BY/112 02.01. ТР027 036.01 00750, BY/112 02.01. ТР027 036.01 00746, BY/112 02.01. ТР027 036.01 00747 для «Континент 4», Secret Net Studio и vGate соответственно подтверждают, что все три продукта прошли необходимые тестовые испытания и удовлетворяют семи стандартам регулятора, которые покрывают несколько различных областей информационной безопасности: программные и программно-аппаратные средства защиты от воздействия вредоносных программ; антивирусные программные средства; программные средства маршрутизатора; межсетевые экраны; системы обнаружения и предотвращения вторжений.

Все сертификаты действительны до апреля 2028 г.

«Прохождение сертификационных испытаний и само получения сертификатов – это долгожданное событие как для «Кода безопасности», так и для наших белорусских заказчиков. Теперь мы можем продавать «Континент 4», Secret Net Studio и vGate в Республике, – отметил директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами «Кода безопасности» Олег Кравчук. – Сертификаты ОАЦ подтверждают, что наши решения соответствуют требованиям для использования в критически важных объектах информатизации, государственных информационных системах, системах персональных данных».

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