Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности

В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики школ региона смогут повысить уровень цифровой грамотности, узнают больше о кибербезопасности, научатся безопасному поведению в интернете. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковье активно участвует в федеральных проектах, которые направлены на формирование цифровых компетенций. Умение применять современные технологии – очень важный навык для любого человека. В рамках проекта «Цифровой ликбез» уже с младшего школьного возраста ребята учатся работать с информацией, определять вредоносный контент, соблюдать этикет в сети», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В новом сезоне материалы проекта подготовлены в формате коротких мультфильмов по темам «Цифровой баланс», «Авторское право», «Цифровой этикет», «Права потребителей» и «Электронные деньги». Ролики могут использовать как родители, так и учителя на уроках и классных часах.

***

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект, который был запущен в 2022 г. Его организаторами являются Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» и крупнейшие интернет-компании. К проекту уже присоединились 89 регионов страны. Уроки, посвященные безопасному поведению в интернете и развитию навыков цифровой грамотности, проходят школьники с 1-го по 11-й класс.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще