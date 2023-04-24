Вышла новая версия платформы R-Vision SOAR 5.2

Компания R-Vision выпустила обновление платформы для автоматизации реагирования на инциденты и повышения эффективности SOC R-Vision SOAR 5.2. В новой версии пользователям стал доступен инструмент для коммуникации по электронной почте и расширены возможности сценариев реагирования. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Одним из ключевых новшеств платформы стал встроенный функционал почтовой переписки, которая реализована в виде отдельной вкладки в карточке инцидента. Все сообщения в ней отображаются в привычном для пользователей популярных мессенджеров виде. При этом можно создать почтовый тред по инциденту как вручную, так и автоматически с использованием сценариев реагирования. Например, настроить автоматическую отправку стартового сообщения с просьбой предоставить дополнительную информацию сразу при создании инцидента. Это повышает удобство коммуникации в процессе работы с инцидентами и экономит время, затрачиваемое на переключение между интерфейсом системы и электронной почтой.

В обновленной версии компания R-Vision усовершенствовала работу со сценариями реагирования за счет настройки автоматической обработки ошибок выполнения коннекторов. Таким образом, у пользователей R-Vision SOAR появилась возможность эффективней контролировать выполнение сценария. Если произойдет сетевой сбой или внешняя система станет временно недоступна, то коннекторы будут перезапущены автоматически, без участия человека.

В R-Vision SOAR 5.2 разработчик представил новый подход к настройке автоматического запуска сценариев. Теперь в платформе можно задать в качестве условия запуска различные триггеры: создание нового инцидента, изменение существующего или добавление в инцидент комментария.

Еще одно нововведение – глобальные переменные – функция для более гибкой работы со сценариями. С ее помощью возможно единожды задать значение и использовать его внутри разных сценариев реагирования. Глобальные переменные поддерживают хранение данных в защищенном виде и могут использоваться, например, для управления токенами авторизации во внешних системах.

«Новая функциональность платформы направлена, в первую очередь, на повышение удобства работы с системой. В частности, в версии 5.2 мы продолжаем совершенствовать механизмы автоматизации, которые являются одной из главных ценностей R-Vision SOAR. Развивая продукт, мы всегда ориентируемся на актуальные запросы рынка и обратную связь от наших Заказчиков. Таким образом, новые возможности при работе с почтой и сценариями реагирования позволяют существенно сократить трудозатраты пользователей», — сказал Данил Бородавкин, менеджер продукта R-Vision SOAR.

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Компания R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. С 2011 г. создает решения и сервисы, которые помогают бизнесу и государственным организациям по всему миру противостоять актуальным киберугрозам. Технологии R-Vision используются в банках, государственных структурах, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.