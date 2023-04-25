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В I квартале 2023 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 15 тыс. атак на любителей шахмат в России

Эксперты отмечают повышенный интерес злоумышленников к теме шахмат, что может быть связано с общей цифровизацией этого вида спорта. В I квартале 2023 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 15 тыс. атак на российских пользователей, увлекающихся шахматами. За весь 2022 г, этот показатель составил почти 45 тыс.* Об этом CNews сообщили представители Лаборатория Касперского».

Речь идет о том, что злоумышленники распространяют вредоносные программы для компьютеров и мобильных устройств, замаскированные под шахматные, в том числе через официальные магазины приложений. В числе зловредов встречаются рекламное ПО, троянцы и даже программы-шифровальщики, которые полностью блокируют доступ к файлам, хранящимся на устройстве.

Одно из приложений, обнаруженных в 2023 г., отправляло СМС-сообщения с зараженного смартфона, то есть злоумышленники использовали устройство для распространения спама. Другой зловред визуально мимикрировал под настоящее популярное приложение Chess Pro: он произвольно, без ведома владельца открывал рекламные вкладки в браузере.

«Злоумышленники всегда анализируют интерес потенциальных жертв и используют крупные спортивные события в качестве приманок. Например, сейчас в разгаре чемпионат мира по шахматам, да и в целом популярность этой игры с годами остается стабильно высокой. Любителям этого вида спорта тоже нужно быть внимательными в онлайне, учитывая цифровизацию шахматной индустрии в последние годы», — сказал Игорь Головин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правилах кибербезопасности: скачивайте программы только с официальных ресурсов — магазинов приложений и страниц компаний; регулярно обновляйте операционную систему и установленные приложения; не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений в почте, мессенджерах и социальных сетях, даже если их прислали знакомые; используйте надежное защитное решение с функциями обнаружения вредоносных программ и рекламного ПО.

* Анонимизированные данные срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-март 2023 г. и за весь 2022 г.

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