Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4»

Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4».

В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и функций, которые позволят лучше обеспечивать безопасность корпоративных пользователей при работе в интернете и упростит администратору управление комплексом.

Новая функциональность в версии 4.1.7: прозрачная аутентификация пользователей по протоколу Kerberos; преднастроенные фиды Threat Intelligence от «Кода безопасности»; возможность добавления собственных хешей вредоносных файлов для потокового антивируса; инспектирование TLS 1.3; разделение пулов адресов для подключения удаленных пользователей; разграничение доступа для подключения к ЦУС через МК; автоматизация перевода крупных инфраструктур с «Континент 3» на «Континент 4».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для государственной слежки за всеми подряд нащупал новые дыры в iPhone

Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы

Россиян заставят регистрировать электросамокаты и гироскутеры через «Госуслуги»

Работники Google просят не запускать их чат-бот Bard: «Он не просто бесполезный, он еще хуже»

Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще