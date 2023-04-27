НИЯУ МИФИ использует Solar appScreener для обучения студентов

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» применяет решение для контроля безопасности программного обеспечения Solar appScreener компании «РТК-Солар» в учебных программах, которые предназначены для будущих специалистов по информационной безопасности.

«На фоне бурного развития ИТ-систем и активного внедрения цифровых инструментов во всех сферах экономики объем программного кода, который требует проверки на уязвимости, в последние годы значительно вырос, – сказал Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Соответственно, растет и количество угроз, связанных с этим. Для эффективного поиска и устранения уязвимостей в ПО сегодня необходимы современные инструменты, которые не только обеспечивают автоматизацию проверки кода, но и позволяют коррелировать результаты разных видов анализа. Использование Solar appScreener в рамках профессиональной подготовки молодых специалистов позволит повысить практико-ориентированность обучения».

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занимается подготовкой кадров для высокотехнологичных секторов российской экономики, в том числе атомной отрасли, науки, ИТ и др. Преподаватели кафедры «Криптология и кибербезопасность» используют Solar appScreener в ходе занятий, посвященных безопасной разработке программного обеспечения. Студенты используют его для подготовки курсовых и дипломных работ. Благодаря использованию Solar appScreener они получают практические навыки работы с российским решением, объединившим в рамках одного интерфейса статический и динамический анализ кода. Это позволяет им получить представление о технологиях в области безопасности приложений и стать в будущем высококвалифицированными специалистами в этой сфере.

«Ранее на практических занятиях, посвященных безопасной разработке программного обеспечения, мы использовали анализаторы с открытым исходным кодом, – сказала Анна Епишкина, и.о. заведующего кафедрой «Криптология и кибербезопасность» НИЯУ МИФИ. – По сравнению с ними и другими отечественными решениями, у Solar appScreener есть целый ряд важных для нашей работы преимуществ. Прежде всего, это простота настроек, также для нас очень важно, что Solar appScreener – лидер по количеству поддерживаемых языков программирования. На текущий момент их 36. Это позволяет нам дать студентам наиболее полное представление о существующих уязвимостях и подходах к их устранению».

С помощью решения компании «РТК-Солар» студенты проверяют на уязвимости различные приложения с открытым исходным кодом, а также программы, самостоятельно разработанные в рамках учебного курса. Возможности Solar appScreener позволяют изучить современные подходы к безопасной разработке ПО в рамках соответствующих дисциплин. Студенты получают навыки построения систем для обеспечения процессов безопасной разработки на базе решения Solar appScreener. Кроме того, функциональность Solar appScreener дает возможность использовать его в ходе обучения будущих разработчиков и ИБ-специалистов: решение не только подсвечивает найденные в тексте кода уязвимости и недекларированные возможности, но и дает подробные рекомендации по их устранению.