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В I квартале 2023 г. количество фишинговых атак на Telegram в России выросло на 25%

В I квартале 2023 г решения «Лаборатории Касперского» заблокировали* на 25% больше попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, чем в IV квартале 2022 г. В большинстве случаев злоумышленники пытаются выманить данные от учетной записи пользователя в мессенджере, для чего побуждают человека перейти на фишинговую страницу, ввести на ней номер телефона и код подтверждения. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Объем фишинга на российских пользователей Telegram начал резко расти в конце 2022 г. Несмотря на то, что в целом в компании наблюдают постепенное снижение количества таких атак, весной 2023 г. киберугроза остается актуальной. Это связано в том числе с тем, что доступ к аккаунту дает злоумышленникам много возможностей. Его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения.

«Злоумышленники периодически меняют „обертку“ для своих атак, то есть легенды, с помощью которых они побуждают людей перейти на фишинговую страницу. Среди тех, что мы уже видели, — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры. При этом сегодня большое распространение получает также схема с просьбой подписать ту или иную петицию. Поэтому пользователям важно оставаться внимательными и критически оценивать любые предложения в интернете», — отметил Егор Бубнов, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям: с осторожностью относиться к крайне щедрым или чересчур пугающим сообщениям в интернете; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; установить надежное защитное решение с актуальными базами фишинговых и скам-сайтов.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за октябрь-декабрь 2022 г. и январь-март 2023 г.

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