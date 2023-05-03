«Диалогнаука» включила в продуктовый портфель комплекс информационной безопасности «Сакура»

Компания «Диалогнаука» заключила партнерское соглашение с компанией «ИТ-экспертиза», российским разработчиком программного обеспечения и информационной безопасности. В рамках достигнутых договоренностей «Диалогнаука» получает право поставлять и использовать решение «Сакура» в рамках проектов по защите информации для корпоративных заказчиков.

Программный комплекс «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам.

«Сакура» позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки, обеспечивает защиту рабочих мест в периметре организации, при удаленном подключении или использовании облачной и гибридной инфраструктуры.

«Сакура» является полностью российской разработкой и внесена в реестр отечественного ПО.

«Решение «Сакура» гармонично дополняет наш продуктовый портфель и позволит нашим заказчикам быстро и удобно получать полную информацию о состоянии защищенности удаленных рабочих мест, с которых осуществляется доступ к корпоративным информационным ресурсам», – сказал Виктор Сердюк, генеральный директор компании «Диалогнаука»

«Мы ценим наше партнерство и считаем, что благодаря ему у нас есть возможность предоставить флагманский продукт большему числу компаний, которые нуждаются в современных и технологичных продуктах в сфере информационной безопасности», – отметил Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-экспертиза»

Партнёры планируют проведение совместных мероприятий для потенциальных заказчиков, участие в выставках и конференциях, запуск рекламных кампаний и акций.