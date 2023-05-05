«Лаборатория Касперского»: треть россиян наблюдают за бывшими партнёрами в социальных сетях

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 34% респондентов в России наблюдают за своими бывшими (жёнами, мужьями, романтическими партнёрами) в социальных сетях. Только 12% из тех, кто следит таким образом за жизнью некогда близкого человека, подписаны на их страницы. Женщины в два раза чаще отмечают, что подписаны на страницу бывшего и следят за обновлениями, но не оставляют комментарии и лайки. Мужчины, наоборот, чаще комментируют и ставят лайки под публикациями, если подписаны на страницу бывшей партнёрши.

Респондентам также задали вопрос, как они отреагируют, если узнают, что прежние возлюбленные внимательно следят за ними в социальных сетях. Больше трети (36%) признались, что их отношение к подобному вниманию будет зависеть от того, о каком именно человеке идёт речь.

Эксперты в области кибербезопасности обращают внимание на то, что цифровая слежка — многогранная проблема. Она может вестись не только через аккаунты в социальных сетях, но и с использованием сталкерского ПО, которое устанавливается на смартфон жертвы. Это программы, которые открывают доступ к множеству конфиденциальных данных: поисковой истории браузера, чатам, социальным сетям, местоположению. По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 г. со сталкерскими приложениями столкнулись больше восьми тысяч российских пользователей.

«Мы активно боремся с проблемой преследования в сети, иначе говоря киберсталкинга, подробнее об этом можно узнать из нашего ESG-отчёта. „Лаборатория Касперского” стала одним из основателей международной Коалиции по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware) и партнёром немецкого исследовательского проекта DeStalk, который создан для обучения специалистов служб помощи жертвам насилия. Совместно мы разработали бесплатный инструмент с открытым исходным кодом TinyCheck. Он устанавливается не на смартфон, а на отдельное внешнее устройство, и незаметно для инициатора слежки позволяет понять, есть ли на телефоне сталкерское ПО», — сказала Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития в «Лаборатории Касперского».

«Киберсталкинг — это один из способов преследования человека в сети интернет, в процессе которого используются ложные обвинения, попытки собрать информацию о его жизни, отслеживание онлайн-активности, газлайтинг и другие формы агрессии. Этот вариант преследования можно считать одной из форм домашнего насилия, так как его целью является получение власти и контроля. Он часто применяется по отношению к людям, с которыми были близкие отношения. Киберсталкинг очень опасен, так как его достаточно трудно остановить и доказать. При этом пострадавшие часто испытывают тревогу, страх, чувство беспомощности, позже у них может развиться депрессия, зависимость, нарушения сна и аппетита, также они могут подвергнуться физическому насилию и домогательствам, столкнуться с вандализмом», — отметила Анастасия Ермолаева, председатель Нижегородского женского кризисного центра (НЖКЦ).

«Если вы уверены, что на вашем смартфоне установлено сталкерское ПО, то не пытайтесь сразу удалить его, изменить настройки приложения или телефона — это может стать известно потенциальному инициатору насилия, и ситуация может усугубиться. Кроме того, удалив приложение, вы рискуете удалить важные данные или доказательства, которые могут быть использованы правоохранительными органами при расследовании. Лучше обратитесь в ближайшую службу поддержки из Коалиции по борьбе со сталкерским ПО, центр помощи пострадавшим от домашнего насилия или правоохранительные органы», – отмечают в «Лаборатории Касперского».