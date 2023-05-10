R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP

Компания R-Vision представила новую мажорную версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP 3.0. Обновленный продукт получил ряд значимых функциональных улучшений. В частности, теперь пользователи могут применять больше качественных данных для анализа угроз благодаря новому источнику – базы знаний MITRE ATT&CK. Также им стала доступна функция кастомизации рейтинга индикаторов компрометации.

В R-Vision TIP 3.0 разработчик расширил объем получаемых данных киберразведки, реализовав интеграцию платформы с новым поставщиком – базой знаний MITRE ATT&CK. Получать сведения о вредоносном ПО, субъектах угроз и их техниках стало возможно прямо из интерфейса платформы в разделе «Угрозы». В карточках сущностей находится вся поступающая из базы знаний информация: описание сущностей, связанные с ними тактики, синонимы группировок, сабтехники, ссылки на веб-ресурсы, где представлены случаи использования злоумышленниками определенных техник, а также рекомендации по их обнаружению.

Кроме этого, в графе взаимосвязей отображаются данные о связи всех сущностей, поступивших от нового поставщика, с индикаторами компрометации и друг с другом. Это является дополнительным инструментом анализа и позволяет отследить, какие техники применяются различными группировками и какое при этом вредоносное ПО используется. Полученные сведения также наглядно отражены в карточке индикатора, что дает возможность TI-аналитикам быстрее оценить этап атаки, выработать тактику реагирования на инциденты и приоритизировать принимаемые меры.

В версии 3.0 компания R-Vision внесла ряд важных доработок в раздел «Ранжирования угроз», добавив настройку пользовательских пресетов для расчета рейтинга индикаторов компрометации. Благодаря чему пользователи могут самостоятельно выставлять необходимые значения таких метрик как обширность, полнота данных и оперативность их предоставления источником. Таким образом, теперь можно более точно влиять на расчет финального рейтинга индикатора, чем в предыдущих версиях R-Vision TIP.

«В процессе анализа данных Threat Intelligence немаловажное значение имеет наличие контекста, связанного с индикаторами компрометации. Используя данные из матрицы MITRE ATT&CK непосредственно в интерфейсе R-Vision TIP, аналитики киберугроз получают возможность оперативно оценивать и классифицировать тактики и техники, которые применяют злоумышленники в ходе атаки. Работа с этим контекстом дает более полную картину угроз, помогает выявлять «слабые» места в информационных системах, принимать необходимые защитные меры, а также усовершенствовать процесс реагирования на инциденты», — сказала Валерия Чулкова, менеджер продукта R-Vision TIP.