Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

Угрозы и технические средства в арсенале злоумышленников постоянно совершенствуются и все чаще фокусируются под конкретную организацию.

Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле.

На вебинаре вы узнаете ответы на вопросы:

Как злоумышленники проникают в инфраструктуру организаций?

Как AntiAPT решения KATA c KEDR Expert обнаруживают угрозы и эффективно на них реагируют?

обнаруживают угрозы и эффективно на них реагируют? Как ИБ-специалисты проводят расследование целевой атаки на корпоративную инфраструктуру?

И даже больше!

Дата проведения:

16 мая в 11:00 (МСК)

Регистрация.

■ Токен: Kra23oTpA Рекламодатель: АО «Лаборатория Касперского» ИНН/ОГРН: 7713140469/1027739867473 https://www.kaspersky.ru/ Сайт: