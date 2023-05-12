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Акционеры Positive Technologies утвердили вторую часть дивидендов за 2022 год

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) подвела итоги годового общего собрания акционеров. На собрании утверждена вторая часть дивидендных выплат в сумме 1,25 млрд руб. или 18,94 руб. на одну акцию. С учетом уже выплаченных в апреле дивидендов их общая сумма по итогам 2022 г. составит 3,75 млрд руб., или 56,81 руб. на акцию, что почти втрое выше выплат прошлого года. Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение второй части дивидендов, — 22 мая 2023 г.

«В 2022 г. Positive Technologies показала высокие темпы роста бизнеса, практически удвоив объем отгрузок и нарастив чистую прибыль без учета капитализации расходов в 4 раза. Для нас важно, что рост бизнеса находит свое отражение и в капитализации компании, которая с момента выхода на биржу уже показала рост в 2,3 раза. Это важный индикатор доверия к Positive Technologies со стороны инвесторов и их уверенности в перспективах роста компании. Прозрачность и понятность бизнеса, а также предсказуемая дивидендная политика Positive Technologies — ключевые элементы нашего взаимодействия с акционерами», — отметил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.

Акционеры Positive Technologies также оставили без изменений состав совета директоров компании, избрав в него 9 директоров, в том числе трех независимых. Аудитором на 2023 г. утверждено АО «Юникон». Ознакомиться с отчетом об итогах голосования можно c 15 мая 2023 года на сайте Positive Technologies для инвесторов.

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